ANAHTAR Parti'den yapılan açıklamada, Türkiye genelinde il ve ilçe teşkilatlanmasının büyük ölçüde tamamlandığı ve bu oranın yaklaşık yüzde 98 seviyesine ulaştığı belirtildi. Açıklamada, "Türkiye’nin siyasi hayatında yeni bir soluk, milletimizin sorunlarına çözüm ve memleketimizin birleştirici gücü olma hedefiyle yola çıkan Anahtar Parti’miz, önemli ve tarihi bir eşiği daha başarıyla geride bırakmıştır. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından teyit edilen veriler doğrultusunda; partimizin seçimlere girme yeterliliğine sahip olduğu resmen tescillenmiştir. Türkiye genelinde il ve ilçe teşkilatlanmasını büyük ölçüde tamamlayarak yaklaşık %98 seviyesine ulaşan bu güçlü yapı; sadece bir hukuki sürecin tamamlanması değil, aynı zamanda milletimizin değişim iradesinin ve çözüm arayışının somut bir tezahürüdür. Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun liderliğinde; adalet, liyakat ve ortak akıl ilkeleri üzerine inşa edilen Anahtar Parti, artık milletimizin karşısına sandıkta bir umut ve çözüm adresi olarak çıkmaya hazırdır" ifadelerine yer verildi.

ANTALYA TEŞKİLATINDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Anahtar Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede ise bu sürece katkı sunan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür edildi. Açıklamada, "Antalya İl Teşkilatı olarak; bu büyük başarının mimarı olan başta ilçe başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, mahalle temsilcilerimiz ve gönül veren tüm dava arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.Milletimiz müsterih olsun; kadrolarımız güçlü, projelerimiz hazır, irademiz sarsılmazdır. Anahtar Parti olarak; Türk siyasetinde tıkanan yolları açmaya, ayrışan gönülleri birleştirmeye,ülkemizi huzur ve refaha kavuşturmaya kararlıyız" ifadeleri kullanıldı. (Şerife ÇOBAN)

