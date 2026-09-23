Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Mesleki Teknik Eğitim Merkezi'ne (MESEM) dönüştürülmesi bürokratik bir krize yol açtı. Mevcut öğretmenlerin kadroları yeni kuruma aktarılmadığı için sistemde açık görünmesi üzerine okula 19 yeni öğretmen atandı.

Antalya Ekspres'in aktardığı bilgilere göre, okulda fiili bir kadro açığı bulunmamasına rağmen farklı branşlarda yeni atamalar gerçekleştirildi. Kuruma 7 matematik, 6 Türk dili ve edebiyatı, 2 tarih, 2 tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, 1 beden eğitimi ile 1 elektrik-elektronik teknolojisi öğretmeni gönderildi. Aynı branşlarda derse giren mevcut öğretmenler ise bu işlem sonucunda norm kadro fazlası konumuna geldi.

HATALI ATAMALARA KARŞI DİLEKÇE VERİLDİ

Beklenmedik atamalarla mağdur olan eğitimciler, durumun düzeltilmesi amacıyla Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu. Öğretmenler, "Norm Kadro İhbarı ve Hatalı Atama Sonucu Oluşan Mağduriyetin Düzeltilmesi Talebi" başlıklı dilekçelerinde, norm fazlası belirlemelerinde hizmet puanı üstünlüğünün esas alınması gerektiğini hatırlattı. Başvurularda ayrıca dönüşüm ve kadro aktarım işlemlerinin ilgili mevzuat kapsamında yeniden incelenmesi talep edildi.

MESEM DÖNÜŞÜMLERİNDE KADRO AKTARIMI NASIL İŞLİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre, isim veya tür değiştiren okullarda mevcut personelin özlük haklarının ve kadrolarının yeni kurum koduna devredilmesi gerekiyor. Bu devir işleminin Milli Eğitim Bilişim Ağı (MEBBİS) üzerinden zamanında yapılmaması halinde, kurum elektronik ortamda tamamen boş görünerek otomatik atama talebi oluşturabiliyor. Muratpaşa'daki krizin de bu sistemsel devir eksikliğinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

SENDİKADAN SORUMLULARI ARAŞTIRMA KARARI

Sürece tepki gösteren Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, öğretmenlerin geçiş dilekçelerini vermelerine rağmen kadroların MESEM'e aktarılmadığını bildirdi. Acar, mağduriyette öğretmenlerin hiçbir kusuru bulunmadığını vurgulayarak, "Gerçek sorumlu okul idaresi mi, İl Milli Eğitim mi, yoksa Bakanlık mı bunun detaylı araştırmasını yapacağız" açıklamasında bulundu. Sendika temsilcileri, sorunun çözümü için okul yönetimi ve mağdur eğitimcilerle görüşmelerini sürdürüyor.