Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ders sürelerinde önemli bir esnekliğe gitti. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla 9 Eylül 2026 tarihinde 81 il valiliğine gönderilen resmi yazıya göre, belirli şartları taşıyan okullarda 40 dakikalık ders süresi 30 dakikaya kadar indirilebilecek.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan karar, uygulamanın sınırlarını net bir şekilde çiziyor. Düzenleme ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarını kapsamayacak. Yalnızca yıkım, yeniden yapım veya deprem güçlendirme çalışmaları nedeniyle başka bir binaya taşınan okullar ile aşırı öğrenci yoğunluğu yüzünden ikili eğitim yapmak zorunda kalan resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bu haktan yararlanabilecek.

KARARI KİM VERECEK?

Ders sürelerinin 30 dakikaya düşürülmesi söz konusu okullarda otomatik olarak devreye girmeyecek. Hangi kurumların bu kapsama alınacağı, il valiliklerinin yapacağı yerel planlamalar sonucunda kesinleşecek. Mevcut yönetmeliklerde ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde bir ders saati 40 dakika, ikili eğitim yapan okullardaki teneffüsler ise en az 10 dakika olarak uygulanmaya devam ediyor.

UYGULAMA NE KADAR SÜRECEK?

Bakanlık açıklamasına göre sağlanan bu esneklik yalnızca 2026-2027 eğitim öğretim yılı ile sınırlı tutuldu. Fiziki kapasitesi yetersiz olan ve aynı binayı sabahçı-öğlenci grupların paylaştığı kurumlarda, günlük ders programının daha sağlıklı planlanması amaçlanıyor. Uygulamanın genele yayılmaması nedeniyle velilerin ve öğrencilerin, kendi okullarındaki ders sürelerinin değişip değişmediğini doğrudan okul yönetimlerinden teyit etmesi büyük önem taşıyor.