Antalya’da 26 Ağustos Çarşamba günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin programı belli oldu. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından duyurulan programa göre Akseki, Aksu, Alanya, Gazipaşa, Kaş, Kepez, Manavgat ve Serik’in bazı mahallelerinde bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde enerji verilemeyecek. Kesintilerin çalışma yapılan şebeke bölümleriyle sınırlı olması ve ekiplerin işlemlerini tamamlamasının ardından elektriğin yeniden verilmesi öngörülüyor.

ALANYA’DA İKİ AYRI ÇALIŞMA YAPILACAK

Alanya’da Demirtaş, Kargıcak ve Seki mahallelerinin bazı bölümlerinde bakım çalışması gerçekleştirilecek. Bu bölgelerde planlı elektrik kesintisi 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulanacak. Çamlıca Mahallesi ile Dereköy ve Köseli Akdüşlü çevresinde ise yatırım çalışması yapılacak. Buradaki kesintinin 09.00’da başlayarak 16.00’ya kadar sürmesi planlanıyor. Alanya’daki 26 Ağustos elektrik kesintilerinin mahalle bazındaki ayrıntılarını daha önce aktarmıştık.

AKSEKİ VE AKSU’DA KESİNTİ PROGRAMI

Akseki’de Bademli, Değirmenlik, Susuzşahap ve Süleymaniye bölgelerinde bakım çalışmaları nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Aksu’da ise Fatih, Fettahlı, Gökdere, Karaöz, Kurşunlu, Mandırlar, Murtuna, Topallı ve Yurtpınar çevresini kapsayan yatırım çalışması aynı saat aralığında gerçekleştirilecek. Altıntaş Mahallesi Madımak Sokak’taki ayrı yatırım çalışması nedeniyle bölgede 09.00-12.00 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacak.

GAZİPAŞA’DA KESİNTİLER İKİ ZAMAN DİLİMİNDE

Gazipaşa’daki çalışmalar iki farklı zaman diliminde gerçekleştirilecek. Aydın, Beyobası, Gazi, Korubaşı, Merkez, Yeni ve İstiklal mahallelerinin belirli bölümlerinde elektrikler 09.00-12.00 saatleri arasında kesilecek. Göçük, Güneyköy, Muzkent ve Zeytinada bölgelerindeki çalışmada ise kesintinin 12.00’de başlayıp 18.00’e kadar devam etmesi planlanıyor.

KAŞ VE KEPEZ’DE ÇALIŞMALAR 09.00’DA BAŞLAYACAK

Kaş’ın Çayköy Mahallesi ve çevresinde gerçekleştirilecek bakım çalışması nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Kepez’de Gazi ve Gaziler mahallelerinin belirli bölümleri ile Ayanoğlu Mahallesi’ndeki bazı sokaklarda yatırım çalışmaları yapılacak. Her iki çalışma için açıklanan kesinti aralığı 09.00-16.00 oldu.

MANAVGAT’TA İKİ FARKLI KESİNTİ

Manavgat’ta Dolbazlar, Evrenleryavşı, Sarılar, Sırköy, Yeniköy ve Şişeler çevresinde bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu bölgelerde elektrik kesintisinin 09.00-12.00 saatleri arasında uygulanması planlanıyor. Side Mahallesi’nde 602 Sokak ve Kiremithane çevresini kapsayan diğer çalışma ise 13.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.

SERİK’TE KESİNTİ 16.30’A KADAR SÜRECEK

Serik’in Kökez Mahallesi’nde 3049 Sokak, Yazır Yolu Caddesi ve çevresinde yatırım çalışması gerçekleştirilecek. Çalışma kapsamında bölgedeki elektrik kesintisinin 09.30’da başlaması ve 16.30’da sona ermesi planlanıyor.

PLANLI KESİNTİLER NEDEN YAPILIYOR?

Elektrik dağıtım şebekelerinde planlı kesintiler; bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarının ekipler tarafından güvenli biçimde gerçekleştirilebilmesi amacıyla uygulanabiliyor. Hatlar, bağlantı noktaları ve diğer dağıtım altyapısı üzerinde enerji altında yapılması mümkün veya güvenli olmayan işlemlerde çalışma bölgesinin geçici olarak enerjisiz bırakılması gerekiyor. Bu çalışmalar aynı zamanda şebekenin işletme güvenliği ve enerji arzının sürekliliğinin korunması açısından önem taşıyor.

KESİNTİ ÖNCESİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların özellikle elektrikle çalışan hassas cihazlar konusunda önlem alması önem taşıyor. Bilgisayar ve benzeri elektronik cihazların güvenli şekilde kapatılması, gerekli durumlarda priz bağlantılarının kesilmesi ve elektrik gerektiren işlerin açıklanan kesinti saatleri dikkate alınarak planlanması olası mağduriyetleri azaltabilir. İşletmeler açısından da soğutma, ödeme sistemleri, internet altyapısı ve elektrikle çalışan ekipmanlar için önceden hazırlık yapılması önem taşıyor.

PROGRAMDA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Planlı kesintiler için duyurulan başlangıç ve bitiş saatleri çalışma programına göre belirleniyor. Ancak saha koşulları nedeniyle çalışmaların planlanandan erken tamamlanması veya uygulama programında değişiklik yapılması mümkün olabiliyor. Bu nedenle kesinti kapsamındaki vatandaşların güncel bilgileri dağıtım şirketinin resmi kanallarından kontrol etmesi gerekiyor. Elektrik arızaları ve dağıtım hizmetlerine ilişkin bildirimler de ilgili dağıtım şirketine telefon, internet veya tüketici hizmetleri kanalları üzerinden iletilebiliyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNDE TÜKETİCİLERİN HAKLARI VAR

Elektrik dağıtım hizmetlerinde kesintilerin süre ve sayısına ilişkin esaslar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen hizmet kalitesi mevzuatı kapsamında düzenleniyor. Mevzuatta belirlenen koşulların oluşması halinde tüketiciler kesintiler nedeniyle tazminata hak kazanabiliyor. Ayrıca kullanıcının kendi hatasından kaynaklanmayan ve dağıtım şebekesindeki kesinti, arıza veya gerilim dalgalanması nedeniyle elektrikli cihazlarda hasar meydana geldiği düşünülüyorsa dağıtım şirketine zarar tazmini için başvuru yapılabiliyor. Bu süreçte hasarın dağıtım şebekesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ilgili şirket tarafından inceleniyor.