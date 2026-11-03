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27 yaşındaki Mesut Demirci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sonucuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

27 yaşındaki Mesut Demirci'nin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin soruşturma kapsamında, olayın meydana geliş şekli ve sürücünün kazanın ardından olay yerinden ayrılmasına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.

Gözaltına alınan İ.A., işlemlerinin yapılması amacıyla jandarmaya götürüldü.

Jandarma ekipleri, şüpheli sürücüyü bir iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Böylece yol kenarında cansız bedeni bulunan genç adamın ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme kaydedildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda Demirci'ye çarptıktan sonra olay yerinden kaçtığı belirlenen sürücünün İ.A. olduğu tespit edildi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda kazaya karışan aracın tespit edilmesi için çalışma yürütüldü.

Jandarma ekiplerinin kamera kayıtları üzerinde gerçekleştirdiği incelemelerde, Mesut Demirci'ye 1 Kasım Pazar günü saat 22.00 sıralarında bir aracın çarptığı belirlendi.

Bu kapsamda Konya-Ankara kara yolu üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarının kayıtları mercek altına alındı.

Genç adamın bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, bölgedeki trafik hareketlerini incelemeye aldı.

Mesut Demirci'nin yol kenarında cansız halde bulunmasının ardından jandarma ekipleri, ölümün nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde yaşamını yitiren kişinin 27 yaşındaki Mesut Demirci olduğu tespit edildi.

İhbarın ardından olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Dün saat 22.00 sıralarında yol kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark edenlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'da yol kenarında hareketsiz halde bulunan 27 yaşındaki Mesut Demirci'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada olayın ayrıntıları ortaya çıktı. İlk etapta ölüm nedeni belirlenemeyen genç adamın, bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü kamera incelemeleri sonucunda kazaya karıştığı belirlenen sürücü yakalandı.

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