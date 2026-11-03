Konya'da yol kenarında hareketsiz halde bulunan 27 yaşındaki Mesut Demirci'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada olayın ayrıntıları ortaya çıktı. İlk etapta ölüm nedeni belirlenemeyen genç adamın, bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü kamera incelemeleri sonucunda kazaya karıştığı belirlenen sürücü yakalandı.
Yol kenarında hareketsiz halde bulundu
Olay, Konya-Ankara kara yolunun Altınekin ilçesine bağlı Akköy mevkisinde ortaya çıktı.
Dün saat 22.00 sıralarında yol kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark edenlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbarın ardından olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerde yaşamını yitiren kişinin 27 yaşındaki Mesut Demirci olduğu tespit edildi.
Ölümünün trafik kazasından kaynaklandığı belirlendi
Mesut Demirci'nin yol kenarında cansız halde bulunmasının ardından jandarma ekipleri, ölümün nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.
Genç adamın bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, bölgedeki trafik hareketlerini incelemeye aldı.
Bu kapsamda Konya-Ankara kara yolu üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarının kayıtları mercek altına alındı.
PTS kameraları gerçeği ortaya çıkardı
Jandarma ekiplerinin kamera kayıtları üzerinde gerçekleştirdiği incelemelerde, Mesut Demirci'ye 1 Kasım Pazar günü saat 22.00 sıralarında bir aracın çarptığı belirlendi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda kazaya karışan aracın tespit edilmesi için çalışma yürütüldü.
Yapılan araştırmalar sonucunda Demirci'ye çarptıktan sonra olay yerinden kaçtığı belirlenen sürücünün İ.A. olduğu tespit edildi.
Böylece yol kenarında cansız bedeni bulunan genç adamın ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme kaydedildi.
Kaçan sürücü iş yerinde yakalandı
Kazaya karıştığı belirlenen sürücünün kimliğinin tespit edilmesinin ardından jandarma ekipleri harekete geçti.
Şüpheli İ.A.'nın yakalanması amacıyla Konya'nın Karatay ilçesinde operasyon düzenlendi.
Jandarma ekipleri, şüpheli sürücüyü bir iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan İ.A., işlemlerinin yapılması amacıyla jandarmaya götürüldü.
Şüpheli sürücü adliyeye sevk edildi
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan İ.A., adliyeye sevk edildi.
27 yaşındaki Mesut Demirci'nin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin soruşturma kapsamında, olayın meydana geliş şekli ve sürücünün kazanın ardından olay yerinden ayrılmasına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.
Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sonucuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Genç adamın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor
Konya-Ankara kara yolunda meydana gelen olayda Mesut Demirci'nin ölüm nedeninin trafik kazası olduğunun belirlenmesiyle birlikte soruşturma, kazaya karışan sürücünün sorumluluğu üzerinde yoğunlaştı.
Jandarma ekiplerinin PTS kamera kayıtları üzerinden gerçekleştirdiği inceleme, olayın aydınlatılmasında belirleyici rol oynadı.
27 yaşındaki Mesut Demirci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi.