KONYA’nın Derebucak ilçesinde meydana gelen trafik kazası, sıra dışı nedeniyle dikkat çekti. İddiaya göre trafik ışıklarında bekleyen Y.Y. idaresindeki motosikletin sürücüsünün kaskına arı girdi. Yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden sürücü, kaskının içerisindeki arıyla mücadele ettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET YAYAYA ÇARPTI
Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yolda bulunan 75 yaşındaki Abdullah Demirbaş’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Demirbaş yere savrulurken, motosiklet de devrildi. Sürücü Y.Y. kazada yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Abdullah Demirbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Abdullah Demirbaş’ın cenazesi ise Derebucak ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.
Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.