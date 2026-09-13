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Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Hayatını kaybeden Abdullah Demirbaş’ın cenazesi ise Derebucak ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Abdullah Demirbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yolda bulunan 75 yaşındaki Abdullah Demirbaş’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Demirbaş yere savrulurken, motosiklet de devrildi. Sürücü Y.Y. kazada yaralandı.

KONYA’nın Derebucak ilçesinde meydana gelen trafik kazası, sıra dışı nedeniyle dikkat çekti. İddiaya göre trafik ışıklarında bekleyen Y.Y. idaresindeki motosikletin sürücüsünün kaskına arı girdi. Yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden sürücü, kaskının içerisindeki arıyla mücadele ettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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