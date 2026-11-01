Konya'nın Emirgazi ilçesinde yaşanan talihsiz kaza, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Traktörüyle seyir halindeyken kasisten geçen Cumali Bayrakçı, aracın arkasına bağlı kepçenin başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kale Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, kazanın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

KASİSTEN GEÇTİĞİ SIRADA FACİA YAŞANDI

Kaza, 31 Ekim Cumartesi akşam saatlerinde Konya'nın Emirgazi ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Cumali Bayrakçı, kullandığı traktörle seyir halindeyken yoldaki kasisten geçti.

Bu sırada traktörün arka kısmına bağlı bulunan kepçe, henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket ederek sürücü Bayrakçı'nın başına çarptı.

Başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Bayrakçı, olay yerinde kanlar içinde kaldı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, ağır yaralanan Cumali Bayrakçı'ya müdahalede bulundu.

Ancak Bayrakçı, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CUMALİ BAYRAKÇI HAYATINI KAYBETTİ

Traktörün arkasına bağlı kepçenin başına çarpması sonucu yaşamını yitiren Cumali Bayrakçı'nın ölümüyle sonuçlanan olayın ardından kazanın oluş şekli incelemeye alındı.

Kepçenin kasisten geçiş sırasında neden hareket ettiği ve sürücüye nasıl çarptığı henüz kesinlik kazanmadı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, Emirgazi ilçesinde meydana gelen ölümcül kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Traktörün arkasındaki kepçenin bağlantı durumu ve kazanın meydana geliş koşullarının yürütülen inceleme kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumali Bayrakçı'nın hayatını kaybettiği kazayla ilgili inceleme sürüyor.