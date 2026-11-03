Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Kalaycı, çalışma hayatında köklü reformlar yapılması gerektiğini belirterek, asgari ücret ve emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme çağrısı yaptı.

MHP'li milletvekilinin aktardığına göre, 2027 yılı asgari ücreti belirlenirken çalışanların geçim şartları merkeze alınmalı ve net ücret açlık sınırının üzerine çıkarılmalı. Büyükşehirlerde yaşayan çalışanlar için kira ve ulaşım desteği verilmesinin önemine değinen Kalaycı, küçük esnaf ile çiftçilerin prim yükünün hafifletilerek borçlarının yapılandırılmasını önerdi.

EMEKLİ MAAŞLARI VE MEMURLAR İÇİN HANGİ TALEPLER ÖNE ÇIKTI?

Sosyal güvenlik sistemindeki beklentileri TBMM gündemine taşıyan Kalaycı, BAĞ-KUR sigortalılarının prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesini ve birinci derece memurlara 3 bin 600 ek gösterge verilmesini talep etti. Memur ve memur emeklilerinin aylıklarına ocak ayında ilave refah payı yansıtılmasını isteyen Kalaycı, kamu çalışanlarının ek ödemelerinin emekli aylığına dahil edilmesini ve yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması gerektiğini bildirdi.

17 MİLYON EMEKLİYİ İLGİLENDİREN İNTİBAK DÜZENLEMESİ GELECEK Mİ?

Türkiye genelinde 17 milyonun üzerinde vatandaş emekli aylığı ile geçimini sağlarken, bu kitlenin 5,1 milyonu en düşük emekli maaşı bandında yer alıyor. Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan emekli aylıkları arasındaki dengesizliğin giderilmesi talebi, bütçe görüşmelerinin en kritik başlıklarından birini oluşturuyor. Kalaycı, prim ödeme gün sayısı ve ödenen tutar esas alınarak kademeli bir intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesinin devletin öncelikli görevleri arasında olduğunu vurguladı.