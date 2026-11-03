Air France havayolu şirketine ait Phuket-Paris seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, rotası üzerinde seyir halindeyken acil bir tıbbi durumla karşılaştı. Uçakta seyahat eden küçük bir çocuğun aniden rahatsızlanması üzerine kokpit ekibi, en yakın uygun meydan olan Trabzon Havalimanı'na acil iniş kararı aldı.

Durumun hava trafik kontrol kulesine bildirilmesinin ardından Trabzon Havalimanı'nda tıbbi acil durum prosedürleri devreye sokuldu. Uçağın güvenli bir şekilde piste teker koymasıyla birlikte, apronda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri uçağa geçiş yaptı.

HASTA ÇOCUK HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yetkililerin aktardığına göre, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından rahatsızlanan çocuk ve ailesi uçaktan tahliye edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne nakledilen çocuk, burada tedavi altına alındı.

UÇUŞLARDA TIBBİ ACİL DURUM PROSEDÜRÜ NASIL İŞLİYOR?

Uluslararası havacılık kurallarına göre, uçuş esnasında yolcuların acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyması durumunda pilotlar rotayı en yakın donanımlı havalimanına çevirmekle yükümlü bulunuyor. Trabzon'daki başarılı tıbbi tahliyenin ardından gerekli kontrolleri tamamlanan uçak, Paris seferini tamamlamak üzere havalimanından ayrılarak yolculuğuna devam etti.