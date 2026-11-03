Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan resmi verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,58 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 29,77 seviyesine gerileyerek yüzde 30 bandının altına indi.

TÜİK'in yayımladığı rapora göre, aralık ayına kıyasla 10 aylık artış yüzde 27,52, on iki aylık ortalamalara göre değişim ise yüzde 31,23 olarak hesaplandı. Yıllık bazda kaydedilen bu gerileme, ekonomi yönetiminin yakından takip ettiği dezenflasyon sürecinin önemli bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENERJİ VE ULAŞTIRMA İSTİSNASI

Verilerin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyuna yönelik kapsamlı bir değerlendirme yayımladı. Yıllık tüketici enflasyonunun geçen yılın aynı dönemine göre 3,1 puan azaldığını belirten Şimşek, düşüş eğiliminin ulaştırma hizmetleri ve enerji kalemleri dışında genele yayıldığını aktardı.

Bakan Şimşek'in paylaştığı verilere göre, yıllık enflasyon gıda sektöründe 7,1 puan, enerji ve gıda dışı mallarda 2,5 puan, hizmet sektöründe ise 7,9 puanlık bir gerileme kaydetti. Ancak küresel çapta devam eden savaşların etkisiyle yükselen enerji fiyatları, enerji enflasyonunu 16,7 puan artırarak genel dezenflasyon hızını yavaşlattı.

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDECEK Mİ?

Önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini de paylaşan Şimşek, ekonomik aktivitedeki dengeli seyrin ve hizmet enflasyonundaki katılığın (ataletin) azalmasının düşüşü destekleyeceğini bildirdi. Küresel piyasalarda enerji ve emtia fiyatlarında öngörülen gerileme senaryosu, iç piyasadaki enflasyon hedeflerine ulaşılmasında kritik bir rol oynayacak. Hükümetin gıda, konut ve enerjide arz yönlü politikaları hızlandırması planlanırken, kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatların da bütçe imkanları dahilinde enflasyon hedefleriyle uyumlu hale getirileceği vurgulandı.