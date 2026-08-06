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Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, turizm ve yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin müzik yayınları nedeniyle karşılaştığı telif sorunlarına dikkat çekti. Yapılan açıklamaya göre Kaya, eser sahiplerinin haklarının korunması şartıyla esnafın tek muhataplı, adil ve öngörülebilir bir sistemle çalışması gerektiğini ifade etti.

Türkiye genelinde kamuya açık alanlardaki müzik kullanımları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde meslek birlikleri aracılığıyla lisanslandırılıyor. Ancak farklı hak sahiplerini temsil eden çok sayıda meslek birliğinin bulunması, restoran, otel ve eğlence mekanlarını birden fazla lisans süreciyle karşı karşıya bırakıyor. Sektör temsilcileri bu durumun ciddi bir maliyet ve bürokratik yük yarattığını vurguluyor.

MEVCUT YASA AMACINDAN UZAKLAŞTI MI?

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Milletvekili Kaya, mevcut uygulamanın yasanın asıl amacından saptığını savundu. Binlerce işletmenin mağduriyet yaşadığını aktaran Kaya, sanatçıyı ve esnafı aynı anda koruyacak şeffaf bir yapının hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu dile getirdi.

ALANYA GİBİ TURİZM BÖLGELERİNDE NASIL BİR ETKİ BEKLENİYOR?

Özellikle Alanya ve Antalya geneli gibi turizm hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde, otel ve kafelerin en büyük gider kalemlerinden birini telif lisanslama süreçleri oluşturuyor. Önerilen tek muhataplı sisteme geçilmesi halinde, bölgedeki binlerce turistik işletmenin üzerindeki idari ve mali yükün hafiflemesi muhtemel etki olarak yakından takip ediliyor.

Esnafın ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatan Kaya, telif bedellerindeki yıllık artışların ve ödenememesi durumundaki ağır yaptırımların işletmeleri çıkmaza sürüklediğini belirtti. Yeni modelin hem hak sahiplerinin gelirlerini güvence altına alacağını hem de esnafın ekonomik sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını ifade etti.