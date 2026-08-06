Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) bünyesinde uzun zamandır sahnelenen "Huysuz" adlı tiyatro eseri, sanatseverlerle buluşmak üzere Korkuteli ilçesine geliyor. Usta oyuncu ve AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür'ün başrolünü üstlendiği oyun, 7 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da Seyirpark Amfi Tiyatro'da izleyicinin beğenisine sunulacak.

Korkuteli Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlik ilçe halkı için tamamen ücretsiz olarak organize edildi. Açıklamada, Korkuteli'nin yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Mehmet Özgür'ün kendi memleketinde sahneye çıkacak olmasının, geceye ayrı bir anlam kattığı vurgulandı.

ETKİNLİĞE KİMLER KATILABİLİR?

Belediye yetkilileri, sanat dolu bir akşam geçirmek isteyen tüm vatandaşları ve basın mensuplarını Seyirpark Amfi Tiyatro'daki bu özel gösterime davet etti. Açık havada düzenlenecek etkinliğin geniş bir katılımla gerçekleşmesi beklenirken, tiyatroseverlerin rahat yer bulabilmek adına gösterim saatinden önce alanda olmaları pratik bir fayda sağlayacaktır.

USTA İSİM MEMLEKETİNDE SAHNEDE

Kariyeri boyunca pek çok başarılı projeye imza atan Mehmet Özgür, bu kez hemşehrilerinin karşısında performans sergileyecek. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ilçeye taşınan bu tür organizasyonların, bölgedeki sosyal yaşama önemli bir canlılık getirdiği ifade ediliyor.