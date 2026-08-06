Antalya'nın Kepez ilçesinde, devlet hastanesi tarafından yürütülen multidisipliner evde sağlık hizmeti modeliyle binlerce vatandaşa yerinde tıbbi destek sağlanıyor. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ve beraberindeki heyet, uygulamayı yerinde incelemek amacıyla tedavi gören bir hastayı evinde ziyaret etti.

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan'ın aktardığına göre, hastane bünyesindeki Evde Sağlık Birimi aktif olarak 2 bin 606 kayıtlı hastaya hizmet veriyor. Sahada görev yapan 5 ayrı ekip, 2026 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 8 bin 180 ev ziyareti gerçekleştirdi. Ayrıca, kurulan iki görüntülü muayene polikliniği sayesinde uzaktan sağlık hizmetleri de sisteme entegre edilmiş durumda.

BÜTÜNCÜL SAĞLIK HİZMETİ

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Kepez İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şadiye Çakmaklı Küçük ve Başhekim Gürkan, kronik rahatsızlıkları bulunan Safiye Kaplan’ı evinde ziyaret ederek tedavi sürecini değerlendirdi. Hekim, hemşire, fizyoterapist, psikolog ve diyetisyenden oluşan uzman kadro; hastaların sadece tıbbi ihtiyaçlarını değil, fiziksel, beslenme ve psikososyal gereksinimlerini de karşılıyor.

UYGULAMA BÖLGEDE NASIL BİR ETKİ YARATIYOR?

Prof. Dr. Özkan, yüz yüze tedavinin teknolojiyle desteklenmesinin hasta memnuniyetini doğrudan artırdığını bildirdi. Sadece tıbbi müdahale değil, yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bu multidisipliner yapının başarısı, Antalya genelinde olduğu gibi Alanya'da da kamuoyu ilgisiyle yakından takip ediliyor. Yaşlı ve yatağa bağımlı bireylerin sağlık sistemine kesintisiz erişimini sağlayan modelin, bölgedeki diğer sağlık merkezleri için de muhtemel etki yaratarak örnek teşkil etmesi bekleniyor.