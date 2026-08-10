Alanya'nın tanınmış turizm tesislerinden Adin Resort Hotel, sevilen sanatçı Mevlan Kurtishi'yi ağırladı. Orkestrası eşliğinde sahne alan Kurtishi'nin performansı, sadece otelde konaklayan misafirlerden değil, dışarıdan gelen dinleyicilerden de büyük ilgi gördü.

Yaz sezonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda sanatçı, en bilinen eserlerini müzikseverler için seslendirdi. Yapılan açıklamaya göre, sahne performansı ve katılımcıların yoğun katılımı, etkinliği tesisin yaz takvimindeki en dikkat çeken buluşmalardan biri haline getirdi.

YENİ KONSER TARİHİ NE ZAMAN?

Mevlan Kurtishi'nin Alanya'daki performansını kaçıranlar veya yeniden dinlemek isteyenler için yeni programın detayları netleşti. Sanatçının Adin Resort Hotel'deki bir sonraki konserinin 5 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Tıpkı ilk etkinlikte olduğu gibi, eylül ayında düzenlenecek bu konsere de otel müşterilerinin yanı sıra dışarıdan katılmak isteyen vatandaşlar giriş yapabilecek. Yaz sezonunun kapanış dönemine denk gelen bu organizasyonun, Alanya'daki alternatif turizm ve sanat etkinliklerine ivme kazandırması öngörülüyor.