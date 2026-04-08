Yıllarca şiddet gördüğünü öne süren kadının işlediği cinayet, ortaya çıkan detaylarla gündeme oturdu. Olayın ardından yaşananlar ise kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Yurt dışında yaşanan olayda, 48 yaşındaki bir kadın, yıllarca maruz kaldığını iddia ettiği şiddetin ardından eşini öldürmekle suçlandı. 2019 yılında gerçekleşen olayın detayları, yeniden gündeme gelince kamuoyunda geniş tartışma yarattı.

GECE VARDİYASINDAN DÖNEN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre olay, kadının eşinin gece vardiyasından eve dönmesiyle başladı. Evde çıkan tartışmanın ardından kadının eşini boğarak öldürdüğü öne sürüldü. Olayın devamında ise şiddetin boyutunun daha da arttığı ifade edildi.

Daha sonra kadının, evde bulunan kesici aletlerle eşinin cansız bedenine müdahalede bulunduğu ve olayın detaylarının soruşturma kapsamında kayıtlara geçtiği belirtildi.

OLAY SONRASI SOKAĞA ÇIKIP YARDIM İSTEDİ

Yaşananların ardından kadının evden çıkarak sokakta yardım istediği, bu sırada bir komşusunun durumu fark ettiği aktarıldı. Olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınan kadının, suçunu kabul ettiği ifade edildi.

Komşular ise çift arasında uzun süredir sorunlar yaşandığını ve zaman zaman şiddet olaylarının yaşandığını iddia etti.

“YILLARCA ŞİDDET GÖRDÜ” İDDİASI

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kadının ifadesinde uzun süredir fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma süreci devam ederken, dosyada bu iddiaların da değerlendirildiği öğrenildi.

Bu tür olaylar, aile içi şiddetin ne kadar derin sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gündeme getiriyor. Özellikle aile içi şiddet sonrası işlenen suçlar nasıl değerlendirilir sorusu, hukuk ve toplum açısından tartışılmaya devam ediyor.