Alanya Belediyesi meclisinde 2025 faaliyet raporu görüşülürken Fen İşleri Müdürlüğü verileri üzerinden dikkat çeken karşılaştırmalar yapıldı.

Alanya Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı dün gerçekleşti. Gündemin en dikkat çeken başlıklarından biri ise 2025 yılı faaliyet raporu oldu. Mecliste söz alan MHP’li üye Ayşe Yakar Anılgan, özellikle Fen İşleri Müdürlüğü’nün performans verileri üzerinden önemli sorular yöneltti.

“BU RAPOR SADECE RAKAM DEĞİL”

Anılgan, faaliyet raporlarının yalnızca yapılan işlerin listesi olmadığını vurguladı. Bu raporların, belediyenin yönetim anlayışını, önceliklerini ve kamu kaynaklarını nasıl kullandığını gösteren temel bir denetim aracı olduğunu söyledi.

MHP grubu olarak rapora çekimser oy verdiklerini belirten Anılgan, özellikle Alanya Fen İşleri Müdürlüğü 2025 faaliyet raporu detayları üzerinden dikkat çekici değişimlere işaret etti.

SICAK ASFALT VE PARKEDE DÜŞÜŞ

Verilere göre 2024 yılında 164 bin metrekare olan sıcak asfalt çalışması, 2025’te 124 bin metrekareye geriledi. Bu da yaklaşık %24’lük bir düşüş anlamına geliyor.

Kaldırım ve parke çalışmalarında ise daha sert bir tablo var. 2024’te 20 bin metrekare olan üretim, 2025’te 7 bin metrekareye kadar düştü. Bu kalemdeki gerileme %60’ın üzerinde.

Şehir içinde yaşayanlar bunu zaten fark ediyor gibi… Bazı mahallelerde kaldırımların yarım kaldığı ya da geciktiği konuşuluyor. Net veri ayrı, sokaktaki durum ayrı ama…

YOL AÇMA VE BETONLAMA PATLADI

Öte yandan bazı kalemlerde ciddi artışlar dikkat çekiyor.

• Sathi asfalt: %75 artış

• Yol betonlama: 7 kat artış

• Drenaj çalışmaları: %57 artış

• Yol açma: 17 kat artış

Özellikle Alanya yol açma çalışmaları 2025 verileri, en çarpıcı başlıklardan biri oldu. 2024’te 37 bin metrekare olan yol açma, 2025’te 659 bin metrekareye çıktı.

Yani bir yandan mevcut yolların kaplaması azalırken, diğer yandan yeni yol açma faaliyetleri ciddi şekilde artmış görünüyor.

Bu da doğal olarak şu soruyu getiriyor:

Öncelik mevcut yollar mı, yoksa yeni açılan alanlar mı?

GÜNLÜK HAYATA NASIL YANSIYOR?

Bu veriler sadece teknik değil… Doğrudan günlük hayatı etkiliyor.

Asfalt düşüyorsa, bu daha fazla çukur ve daha fazla araç masrafı demek.

Kaldırım azalıyorsa, bu yayalar için daha zor bir şehir demek.

Ama yol açma artıyorsa, bu da yeni yapılaşma ve genişleme anlamına geliyor.

Biraz karmaşık bir tablo…

Hani bazen yeni yol açılıyor ama eski yol hâlâ sorunlu kalıyor ya. Tam öyle.

SORULAR YANIT BEKLİYOR

Anılgan’ın açıklamaları sonrası gözler Fen İşleri Müdürlüğü’ne çevrildi. Veriler ortada ama planlama tercihleri ve öncelik sıralaması konusunda kamuoyunda soru işaretleri oluştu.

Önümüzdeki meclis oturumlarında bu konunun yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Alanya Fen İşleri asfalt düşüşü neden oldu sorusu ise şimdiden en çok merak edilen başlıklardan biri haline geldi.