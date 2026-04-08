ABD-İsrail ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından Basra Körfezi’nde peş peşe patlamalar yaşandı. Gözler yeniden bölgeye çevrildi.

ATEŞKES DAHA BAŞLARKEN SARSILDI

ABD, İsrail ve İran arasında varılan 2 haftalık ateşkes anlaşması daha ilk saatlerinde tartışma konusu oldu. Sabah saatlerinde İran’a ait Lavan Adası’ndaki rafineride ve Siri Adası’nda meydana gelen patlamalar, bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

İran’ın yarı resmi ajanslarından gelen bilgilere göre, Lavan Adası’ndaki rafineride birden fazla patlama yaşandı. Patlamaların nedeni henüz açıklanmazken, sabotaj ihtimali dahil tüm senaryolar masada.

SİRİ ADASI’NDAN DA PATLAMA HABERİ GELDİ

Aynı saatlerde Basra Körfezi’ndeki Siri Adası’nda da patlamalar meydana geldiği bildirildi. İki farklı noktadan gelen bu gelişmeler, “ateşkes ihlal edildi mi?” sorusunu gündemin ilk sırasına taşıdı.

Bölgedeki askeri ve enerji altyapısının hedef alınıp alınmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

ATEŞKESİN ŞARTLARI NEYDİ?

Taraflar arasında sağlanan geçici ateşkesin en kritik şartı, Hürmüz Boğazı’nın açılması oldu. Küresel enerji piyasalarının kalbi sayılan bu hat üzerinden gemi geçişlerinin yeniden başlaması, dünya piyasalarında kısa süreli rahatlama yaratmıştı.

Ateşkes kapsamında öne çıkan başlıklar şöyleydi:

ABD’nin saldırmazlık garantisi vermesi

İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması

Uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin kabul edilmesi

ABD askeri unsurlarının bölgeden çekilmesi

İran’ın zararlarının tazmin edilmesi

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILDI AMA GERİLİM DÜŞMEDİ

İran yönetimi ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı’nı kontrollü şekilde açtı. Bu gelişme özellikle petrol fiyatları açısından kritik görülüyordu.

Ancak sabah saatlerinde gelen patlama haberleri, sürecin ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koydu.

Yani… ateşkes var ama sahada durum pek öyle görünmüyor

BÖLGEDE GERİLİM DEVAM EDİYOR

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının sürdüğü bilgisi de ateşkesin tam anlamıyla uygulanmadığını gösteriyor.

Diplomasi trafiğinde ise Türkiye, Pakistan ve Mısır aktif rol oynuyor. Ancak sahadaki gelişmeler, masadaki uzlaşının henüz kalıcı bir barışa dönüşmediğini ortaya koyuyor.

Bu tablo Türkiye’deki vatandaş için de uzak değil. Çünkü Hürmüz Boğazı’ndaki her kriz, doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Yani Alanya’da depoyu doldururken hissedilen zam… aslında tam da burayla ilgili.