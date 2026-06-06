Ticaret Bakanlığı, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan klima ve soğutucu arızalarını fırsata çeviren sahte yetkili servislere karşı denetimlerin sıkılaştırıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, internet arama motorlarında üst sıralara çıkarak tüketiciyi yanıltan işletmeler, yetkisiz müdahalelerle cihazları garanti dışı bırakıyor.

Sıcaklıkların artmasıyla klima, buzdolabı ve derin dondurucu gibi cihazlarda servis ihtiyacı en üst seviyeye ulaşıyor. Bu durumu değerlendiren kötü niyetli kişi veya firmalar, üretici markaların logolarını izinsiz kopyalayarak kendilerini resmi yetkili servis gibi tanıtıyor.

ARAMA MOTORLARINDAKİ BÜYÜK TEHLİKE

Tüketiciler arızalanan cihazları için internet üzerinden acil servis arayışına girdiğinde genellikle ilk karşılarına çıkan numaraları arıyor. Ticaret Bakanlığı'nın aktardığına göre, bu yöntem her zaman güvenilir sonuçlar vermiyor. Sahte servisler, onarım sırasında orijinal olmayan yedek parçalar kullanarak fahiş fiyatlar talep ediyor.

Bakanlık verileri, yetkisiz kişilerin yaptığı onarımların ürünleri tamamen kullanılamaz hale getirebildiğini ve hatta bazı cihazların tamir bahanesiyle atölyeye götürülüp geri getirilmediğini ortaya koyuyor. Ayrıca süreç içinde kişisel verilerin talep edilmesiyle dolandırıcılık vakaları da yaşanabiliyor.

SAHTE SERVİS TUZAĞINDAN NASIL KORUNULUR?

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) kritik bir rol üstleniyor. Üretici ve ithalatçı firmalar, yetkili servis ağlarını "www.servis.gov.tr" adresi üzerinden sisteme kaydetmekle ve güncel tutmakla yükümlü bulunuyor. Tüketicilerin, hizmet almadan önce çağıracakları servisin gerçekten yetkili olup olmadığını bu platform üzerinden teyit etmesi büyük önem taşıyor.

Özellikle Alanya ve Akdeniz bölgesinde yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklar, klima kullanımını dolayısıyla acil servis taleplerini zirveye taşıyor. Bölgedeki yüksek talep potansiyelinin, sahte servis faaliyetlerine zemin hazırladığı dikkat çekiyor. Uzmanlar, sıcak yaz günlerinde hem maddi kayıp hem de cihaz mağduriyeti yaşamamak adına internet aramalarında ulaşılan bilgilerin mutlaka resmi kanallardan doğrulanması gerektiğini vurguluyor.