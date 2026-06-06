The Wealth Report 2026 raporuna göre, net serveti en az 30 milyon dolar olan kişilerin küresel çapta sayısı hızla artıyor. Yayımlanan son verilere göre, ultra yüksek net değerli kişi (UHNWI) olarak tanımlanan bu nüfusun dağılımında ABD ve Çin zirveyi paylaşıyor.

Raporda yer alan istatistikler incelendiğinde, Amerika Birleşik Devletleri 66.916 ultra zengin ile birinci sırada yer alıyor. ABD'yi 22.753 kişiyle Çin ve 9.273 kişiyle Almanya takip ediyor. Geleneksel ekonomik güçlerin listeyi sayısal olarak domine etmesine karşın, asıl oransal hareketlilik gelişmekte olan piyasalarda gözleniyor.

TÜRKİYE BÜYÜME HIZINDA ÖNE ÇIKIYOR

Raporun en dikkat çekici bulgularından biri, servet birikiminin ivme kazandığı bölgeler oldu. Türkiye, küresel sıralamada Polonya ve Katar ile birlikte ultra zengin sayısını en hızlı artıran ekonomiler arasında yer aldı. Küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen bu ülkelerdeki yüksek net değerli birey sayısındaki artış, servet dağılımındaki değişimin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, 30 milyon dolar sınırını aşan bireylerin sayısındaki bu küresel büyümenin, önümüzdeki yıllarda uluslararası yatırımlardan gayrimenkul sektörüne kadar geniş bir alanda ekonomik dinamikleri şekillendirmeye devam edeceğini aktarıyor.