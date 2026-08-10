ALANYA Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Alanya’da faaliyet gösteren Kahramanmaraşlılar derneklerine iade-i ziyarette bulunan Kaymakam Öztürk, derneklerin çalışmaları ve gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Öztürk’ün ilk durağı Alanya Kahramanmaraşlılar Kültür ve Dayanışma Derneği oldu. Öztürk, burada Dernek Başkanı Abdullah Kırkgeçit, Onursal Başkan Ömer Doğan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

DERNEĞİN ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Ziyarette Dernek Başkanı Abdullah Kırkgeçit, Alanya Kahramanmaraşlılar Kültür ve Dayanışma Derneğinin yürüttüğü çalışmalar hakkında Kaymakam Öztürk’e bilgi verdi.

Derneğin sosyal ve kültürel faaliyetlerinin ele alındığı görüşmede, dernek yöneticileriyle karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Öztürk, sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi alarak yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

İŞ İNSANLARI DERNEĞİNİ DE ZİYARET ETTİ

Kaymakam Şakir Öner Öztürk daha sonra Kahramanmaraşlılar İş İnsanları Derneğine iade-i ziyarette bulundu. Dernek Başkanı Orhan Maraşlıoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Öztürk, burada da derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Görüşmede derneğin sosyal ve kültürel alanda gerçekleştirdiği faaliyetler değerlendirilirken, dernek yönetimi ile çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

DERNEK YÖNETİMLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Her iki ziyarette de dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kaymakam Öztürk, kendisine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti.

Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Alanya Kahramanmaraşlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Kırkgeçit ile Kahramanmaraşlılar İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Maraşlıoğlu ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Gerçekleştirilen iade-i ziyaretler, karşılıklı görüş alışverişi ve sohbetin ardından sona erdi. (