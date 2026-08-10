ALANYA turizminin tanınan ve sevilen isimlerinden ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek ailesiyle birlikte keyifli bir müzik gecesi yaşadı. Cimrin, Stockholm gezisi kapsamında dünyaca ünlü yıldız The Weeknd’in Friends Arena’da gerçekleştirdiği konsere ailesiyle birlikte katıldı.

Dünyanın farklı noktalarında verdiği konserlerle geniş kitleleri bir araya getiren The Weeknd’in sahne performansını ön sıralardan takip eden Cimrin ve ailesi, konser boyunca gecenin atmosferinin tadını çıkardı.

KONSERİ ÖN SIRALARDAN TAKİP ETTİ

The Weeknd’in sevilen parçalarını seslendirdiği konserde yaşanan coşkuya Şükrü Cimrin ve ailesi de ortak oldu. Sahne şovları ve müzik eşliğinde geçen gece, ailenin Stockholm ziyaretinin renkli anlarından biri oldu.

Cimrin, konser sırasında ve gecenin farklı anlarında çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

STOCKHOLM GEZİSİNE MÜZİK MOLASI

Alanya’nın turizm ve tanıtım çalışmalarında aktif rol alan Cimrin, bu kez iş gündeminden uzak bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Ailesiyle Stockholm’de vakit geçiren Cimrin, gezisini The Weeknd konseriyle renklendirdi.

Konser alanındaki atmosferi ve ailesiyle geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabına taşıyan Cimrin’in paylaşımları takipçilerinden de ilgi gördü.

Dünyaca ünlü sanatçının performansını yakından izleme fırsatı bulan Şükrü Cimrin ve ailesi, Stockholm ziyaretlerini unutulmaz bir müzik gecesiyle taçlandırdı. (Mehmet TUNÇ)