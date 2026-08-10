ULUSLARARASI sanatçı Mevlan Kurtishi, Alanya’da müzikseverlere özel bir gece yaşattı. Adin Resort Hotel’in yaz etkinlikleri kapsamında sahne alan Kurtishi, kendine özgü yorumuyla seslendirdiği eserlerle dinleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Manevi ezgileri güçlü sahne performansıyla bir araya getiren sanatçı, orkestrasıyla birlikte sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvar sundu. Konser boyunca dinleyicilerin şarkılara eşlik etmesiyle otelde renkli ve duygu dolu anlar yaşandı.

OTEL DIŞINDAN DA YOĞUN İLGİ

Konser yalnızca Adin Resort Hotel’de konaklayan misafirlerin katılımıyla sınırlı kalmadı. Dışarıdan gelen müzikseverler de geceye yoğun ilgi gösterdi.

Mevlan Kurtishi’nin sahne performansı, orkestrasının eşliği ve dinleyicilerin ilgisiyle konser, otelin yaz sezonunda gerçekleştirdiği etkinlikler arasında öne çıkan organizasyonlardan biri oldu.

SEVİLEN ESERLERİNİ SESLENDİRDİ

Kendine özgü müzik tarzı ve yorumuyla farklı ülkelerden geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Kurtishi, Alanya konserinde de sevilen eserlerini seslendirdi.

Sanatçının manevi ezgileri modern müzikal dokunuşlarla buluşturan performansı dinleyicilerden ilgi görürken, orkestra eşliğinde gerçekleştirilen konser gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

5 EYLÜL’DE YENİDEN ALANYA’DA

Konserin ardından Mevlan Kurtishi’nin Alanya’daki bir sonraki sahne tarihi de belli oldu. Sanatçı, 5 Eylül 2026 tarihinde Adin Resort Hotel’de yeniden konser verecek.

Yaz sezonunun son döneminde gerçekleştirilecek yeni konser de otel misafirleriyle sınırlı olmayacak. Organizasyona dışarıdan katılmak isteyen müzikseverler de katılım sağlayabilecek.

Mevlan Kurtishi’nin yeniden sahne alacağı 5 Eylül konseriyle Adin Resort Hotel, yaz etkinlikleri kapsamında sanatçıyı bir kez daha Alanya’daki dinleyicileriyle buluşturacak. (Mehmet TUNÇ)