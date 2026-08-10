ALANYA’da vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla İlçe Kurum Amirleri Toplantısı gerçekleştirildi. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk başkanlığındaki toplantıya ilçede görev yapan kurum amirleri katıldı.

Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda ilçenin farklı noktalarında sürdürülen kamu hizmetleri ve çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON ELE ALINDI

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini kamu kurumları arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi oluşturdu. İlçede yürütülen çalışmaların daha etkin, hızlı ve koordineli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kurumların ortak hareket edebileceği konular üzerinde duruldu.

Kurum amirleri kendi sorumluluk alanlarında yürüttükleri faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunurken, çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçlar da gündeme getirildi.

SORUNLAR, TALEPLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda kurumların mevcut ihtiyaç ve taleplerinin yanı sıra hizmetlerin yürütülmesi sırasında karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri de değerlendirildi. Kurumlar arasında koordinasyon gerektiren konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Özellikle farklı kurumların birlikte hareket etmesini gerektiren çalışmaların aksamadan yürütülmesi ve vatandaşların kamu hizmetlerine daha etkin şekilde ulaşabilmesi için koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

KAYMAKAM ÖZTÜRK’TEN HİZMET KALİTESİ VURGUSU

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk de vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının önemine vurgu yaptı. İlçedeki çalışmaların kurumlar arasında güçlü iletişim ve koordinasyon içerisinde yürütülmesinin hizmetlerin etkinliği açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kamu kurumlarının vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürmesi ve ortaya çıkan ihtiyaçlara koordineli şekilde çözüm üretilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

İlçe Kurum Amirleri Toplantısı, kurumlar arasındaki mevcut iş birliğinin daha da güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve ilçenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların koordineli şekilde sürdürülmesi konusunda yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Toplantıda gündeme getirilen sorun, ihtiyaç ve taleplerin ilgili kurumlar tarafından takip edilmesi ve çözüm süreçlerinde kurumlar arası iletişimin sürdürülmesi hedefleniyor.