ALANYA'NIN Tosmur Mahallesi Gündoğan Sokak’ta bulunan Euro Rezidans VIP Sitesi’nde cuma günü ana trafodan gelen kablonun patlamasıyla elektrik kaynaklı sorunlar yaşanmaya başladı. Arızanın ardından sitenin asansörlerinde, sauna ısıtıcısında, havuz sistemlerinde ve çeşitli elektronik ekipmanlarda hasar meydana geldi. Yaklaşık 10 yıldır sitenin yönetimini yapan Aynur Başdemir, yaşanan sorunun yalnızca ortak alanlarla sınırlı kalmadığını, daire sakinlerinden de elektrikli cihazlarının arızalandığı yönünde şikayetler aldıklarını söyledi. Başdemir, “Cuma gününden beri burada bizim bir elektrik problemimiz var. Hem daire sahiplerinden elektronik ve elektrikli aletlerinin arızalandığına dair şikayet geliyor hem de sitenin ortak alanlarında sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.

‘UFAK TEFEK ŞEYLER PAT PAT PEŞ PEŞE PATLAMAYA BAŞLADI’

Ana trafodan gelen kablonun patlamasıyla birlikte birçok sistemin zarar gördüğünü aktaran Başdemir, “En son cuma günü kablo patladı. Ana trafodan gelen kablo patlayınca hem asansörlerimiz zarar gördü hem saunadaki ısıtıcımız zarar gördü. Havuzda, asansörlerin motor dairelerinde, kapı kartlarında ve çeşitli sistemlerde ufak tefek şeyler pat pat peş peşe patlamaya başladı” diye konuştu. Arızanın tespiti için TEDAŞ tarafından test aracının bölgeye getirildiğini belirten Başdemir, “Test aracını da getirdik TEDAŞ’tan. Cumartesi günü patlak yeri tespit edildi. Ancak bugün çalıştırmaya başladık. Jeneratörümüz de uzun saatler çalışmasından dolayı neredeyse zarar görecekti, ısınmaya başladı. Bugün müdahale ettiler. Şimdi elektrikçiler kablomuzu değiştirecekler” ifadelerini kullandı.

‘TRAFONUN YENİLENMESİNİ TALEP EDİYORUZ’

Sorunun yalnızca kablo değişimiyle çözülemeyeceğini belirten Başdemir, bölgedeki elektrik tüketiminin yıllar içerisinde ciddi oranda arttığına dikkat çekti. Başdemir, “Bizim ricamız, trafo yetersizse trafonun yenilenmesi ve değiştirilmesi. Çünkü burası 20 yıl önceki gibi bir yerleşim alanı değil artık. Tüketim arttı. Belki 10 katına, 100 katına çıktı. O yüzden yetkililerin buralara tekrar bakıp değerlendirmesini ve trafonun yenilenmesini talep ediyoruz” dedi.

MUHTAR GÜNDOĞAN: 20 BİN NÜFUSA ÇIKTIK

Tosmur Mahalle Muhtarı Yakup Gündoğan da bölgede elektrik altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, mahalle nüfusundaki artışa dikkat çekti. Mahallede daha önce de elektrik altyapısına yönelik yatırımlar yapıldığını ifade eden Gündoğan, “Mahallemizde sorunlar oluyor, her mahallede olduğu gibi. Bugün burada bir olay olmuş, kablo patlamış. Tabii ki biz bunları yetkililerle konuşuyoruz. Sezon başında TEDAŞ’tan çok güzel bir yatırım aldık. 900 bin liranın üzerinde bir yatırım aldık. Üç tane trafo koyduk, bir tanesini değiştirdik” diye konuştu. Ancak yapılan yatırımların mevcut ihtiyacı karşılamakta yeterli olmadığını vurgulayan Gündoğan, “Lakin bu yeterli mi? Kesinlikle değil. Mevcut trafoların da artık güçlenmesi lazım. Çünkü biz 20 bin nüfusa çıktık. Bu trafolar yapıldığı zaman burası 3 bin, 4 bin 500 nüfuslu bir yerdi. Şu an 20 bin nüfus var. Ona göre hareket etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘KİMSENİN MAĞDUR OLMASINI İSTEMİYORUZ’

Elektrik başta olmak üzere altyapı hizmetlerinin artan nüfusa göre yeniden planlanması gerektiğini söyleyen Gündoğan, yetkililere çağrıda bulundu. Gündoğan, “Yetkililerin duyarlı bir şekilde bunları çözeceğini düşünüyorum. Bugün burada kocaman bir mahallemizin sitesi mağdur oluyor. Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz ama bazen oluyor. Bir an önce yetkililerin elektrik olsun, su olsun, yol olsun, bunlara dikkat etmelerini istiyorum” dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi