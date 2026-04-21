GENEL Başkan Dim, Lefkoşa’da ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı makamında ziyaret etti. Erhürman’ı seçim başarısından dolayı tebrik eden Dim, konseyin resmi yayın organı Küresel Medya dergisinin son sayısını da takdim etti. Erhürman ile Antalya’da yapılan diplomasi forumu ve güncel Kıbrıs konularında gerçekleşen sohbete KGK Kıbrıs üyeleri Alihan Pehlivan, Emir A. Bulut ve Serdar Şengül de katıldı. Erhürman, konseyin başarılı çalışmalarını takdirle takip ettiğini ve Kıbrıs’a verilen destekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Dim de “Vatan parçası Kıbrıs vazgeçilmezimizdir. Her daim Kıbrıs Türk halkının haklı davasının savunucusu olduk ve olmaya da devam edeceğiz” dedi. Verimli geçen görüşme sonrası Genel Başkan Dim nazik kabulü için Cumhurbaşkanı Erhürman’a sosyal medyadan da teşekkür etti.





MECLİS BAŞKANI

Genel Başkan Mehmet Ali Dim, KGK üyesi Alihan Pehlivan ile birlikte KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’i de makamında ziyaret etti. Görüşmede, KGK’nın yayın organı olan Küresel Medya dergisi takdim edildi. Öztürkler, KKTC’nde son günlerde yaşanan ve meclis gündemine de gelen toplumsal olaylar hakkında bilgi verdi ve “Kıbrıs halkı sonuna kadar demokrasiye inananan bir halktır ve demokratik haklarını daima kullanır” dedi.



BAŞBAKAN ÜSTEL

Lefkoşa’da KKTC Başbakanı Dr. Ünal Üstel ile de görüşen Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, özellikle son haftalarda Kıbrıs’ta yaşanan toplumsal ve sendikal olaylar ve gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, söz konusu olayların ülke gündemindeki yeri ve etkileri ele alındı. Başbakan Üstel, son yıllarda yaşanan ekonomik krizin adaya olan olumsuz etkilerine bir de Ortadoğu’da cereyan eden savaşın eklenmesinden sonra hükümetin de sıkıntılara çare arayışı içinde olduğunu ama Türkiye’nin desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini söyledi.





ANAMUHALEFET

Ziyaretler kapsamında ana muhalefette bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli ile de bir araya gelen Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, CTP Lideri İncirli ile Kıbrıs politikası üzerine kapsamlı bir görüşme ve değerlendirmede bulundu. KKTC’nde erken seçim beklentisinin arttığını belirten İncirli, “Artık bu hükümet halk destedğini kaybetmiş görünüyor. Halkın desteğini almış güçlü bir güçlü bir hükümet ile sorunlar daha kolay çözülür. Biz de iktidara talibiz” diye konuştu.

TATAR’LA SOHBET

Dim, KKTC 5’nci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la da kahvaltıda bir araya geldi. Görevinin bitmesinden sonra Türkiye’ye de sık sık gelen Tatar’la güncel konularda sohbet eden Dim, “Küserek kenara çekilmek en kolayı. Ama Sayın Tatar, hep sokakta ve halkın içinde” dedi, Tatar da Kıbrıs halkının tercihine saygı duyduğunu belirterek, “Hep hizmete endeksli yaşadım. Bundan sonra da ömrümün sonuna kadar halkımızın emrindeyim” dedi.



ÜYELERLE BULUŞMA

KKTC temasları sırasında Kıbrısta görev yapan gazetecileri ve bazı medya kuruluşlarını da ziyaret eden Dim, medya sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Genel Başkan Dim ayrıca, Meclis binası önünde özel röportaj verdi. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Lefkoşa’da yaklaşık 30 yıldır medya sektöründe faaliyet gösteren ve Kıbrıs Genç TV ile tanınan Ertan Birinci’yi de Birinci Plaza’da ziyaret etti. Birinci Grup’un medya dışında eğitim ve pazarlama alanlarında da başarılı çalışmalar yürüttüğünü görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Mehmet Ali Dim, nazik ev sahipliği için Birinci’ye teşekkür etti. KGK üyesi Ali Han Pehlivan’ı Kıbrıs Türk Medya ofisinde ziyaret eden Dim, KGK üyeleri Emir Abdurrahman Bulut ve Ali Hançerli ile de bir araya geldi.

KIBRIS TÜRK HABER’E ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Öte yandan Mehmet Ali Dim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki temasları kapsamında Kıbrıs Türk Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Uluslararası faaliyetlerini anlatan Dim, KKTC’nin hem diplomatik hem de duygusal açıdan kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Küresel Gazeteciler Konseyi’nin (KGK) uluslararası etkinliklerine değinen Dim, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan ve Türkiye’de gerçekleştirdikleri organizasyonları hatırlatarak, KKTC’ye de sık sık ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Dim, temasları kapsamında Tufan Erhürman, Ünal Üstel, Ziya Öztürkler ve Sıla Usar İncirli ile görüştüğünü belirtti. Görüşmelerin verimli geçtiğini ifade eden Dim, Cumhurbaşkanı Erhürman’ı Ankara’da ağırlamak istediğini de dile getirdi.



Meclis’teki siyasi atmosferi yakından gözlemlediğini söyleyen Dim, hükümetin erken seçim kararı alabileceğine dair izlenim edindiğini belirtti. “Bu bir siyasi olgunluktur” diyen Dim, halkın iradesine saygı duyulmasının önemine dikkat çekti. KKTC’nin devlet yapısına vurgu yapan Dim, ülkenin egemenliğinin somut göstergelerle güçlendiğini ifade ederek, çözüm sürecinde bu gerçekliğin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. (Haber MERKEZİ)