ALANYA Balıkçı Barınağı’nda daha önce birçok kez çöken rıhtım ve iskele için ayrılan 40 milyon TL’lik ödeneğe rağmen onarım çalışmalarının hâlâ başlamaması tepkilere neden olmuştu. Geçtiğimiz yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından limanın bakım ve onarımı için ayrılan ödeneğin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmiş olmasına rağmen sahada somut bir adım atılmamış, bu durum balıkçılar ve tekne sahiplerini mağdur etmişti.

SEZONA GEÇİCİ ÇÖZÜMLE GİRİLECEK

Alanya Balıkçılar Kooperatifi harekete geçti. Yeni Alanya’ya özel açıklamalarda bulunan Alanya Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Kerim Balıktay “Turizm sezonuna giriyoruz. Buranın ihaleleri henüz daha yapılmadı. Biz Ulaştırma Bakanlığından konuyla ilgili görüş aldık. Şuan ihale yapılsa bile bir ay askı süresi ve 3 ay yapılış süresi olacak. Bu verimi bir şey değil. Çünkü sezon girecek. Bildiğimiz kadarıyla ihalesini şimdi yapacaklar ve yapımını da kasım ayı gibi başlayacaklar. Tabi bu süreç içerisinde yıkık yeri kendi çabalarımızla tamir ediyoruz. Bu tamir geçici olacak. Bu yıl turizm sezonunu böyle atlatacağız” şeklinde konuştu.