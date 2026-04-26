Galatasaray, RAMS Park’taki derbide Fenerbahçe’yi 3-0 yenerek puan farkını 7’ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. RAMS Park’ta oynanan maçta sarı-kırmızılı ekip, hem skoru hem de puan tablosunu lehine çevirdi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 74’e yükseltti. Fenerbahçe ise 67 puanda kaldı. İki takım arasındaki farkın 7 puana çıkması, şampiyonluk yarışında dengeleri ciddi şekilde değiştirdi.

DERBİNİN KİLİDİ KAÇAN PENALTI OLDU

Fenerbahçe, maçın 13. dakikasında önemli bir fırsat yakaladı. Cherif’in ceza sahasında yerde kalmasının ardından hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Talisca, vuruşunda isabet bulamadı.

Bu pozisyon, maçın psikolojisini değiştiren ilk an oldu. Fenerbahçe öne geçme şansını kaçırırken, Galatasaray oyunda daha sabırlı kaldı.

OSIMHEN PERDEYİ AÇTI

Galatasaray, 40. dakikada öne geçti. Jakobs’un kullandığı taç atışında Lemina topu indirdi. Altıpas içinde pozisyonu takip eden Victor Osimhen, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

İlk yarıda Fenerbahçe, Talisca ile direğe takıldı. Ancak sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 1-0 geride gitti.

EDERSON KIRMIZI KART GÖRDÜ

İkinci yarıda Galatasaray’ın iki golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Ardından Yunus Akgün’ün ceza sahasında yerde kalmasıyla sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı.

Penaltı kararı sonrası Fenerbahçe kalecisi Ederson, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Kaleye Mert Günok geçti. Penaltıyı kullanan Barış Alper Yılmaz, skoru 2-0 yaptı.

TORREIRA SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Galatasaray, 83. dakikada farkı üçe çıkardı. Köşe vuruşu sonrası yaşanan karambolde topu önünde bulan Lucas Torreira, ağları havalandırdı.

Maçın kalan bölümünde skor değişmedi. Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrılarak Fenerbahçe’nin şampiyonluk umutlarına ağır darbe vurdu.

SIRADAKİ MAÇLAR

Galatasaray, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.