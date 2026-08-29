Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesi'nde saat 10.40 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana yayıldı. Kuzey yönlü şiddetli rüzgarın alevleri taşımasıyla yangın, Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarındaki ormanlık alana da sıçradı.

Saklıkent Kanyonu yakınlarında başlayan alevler, kanyondan gelen dereyi aşarak geniş bir alana nüfuz etti. Orman Genel Müdürlüğü'nün aktardığına göre, yangını kontrol altına almak amacıyla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ekipler, rüzgarın şiddetini koruması nedeniyle söndürme çalışmalarında zorluk yaşıyor.

MÜDAHALEDE 853 PERSONEL GÖREVLİ

Orman Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, yangına havadan 4 uçak ve 16 helikopter ile müdahale ediliyor. Karadan yürütülen çalışmalarda ise 153 arazöz ve 6 iş makinesi aktif olarak kullanılıyor. Toplamda 853 personel alevlerin daha geniş ormanlık alanlara yayılmasını engellemek için yoğun çaba harcıyor.

ULAŞIMDA GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ MÜ?

Geniş bir coğrafyaya yayılan yangın, bölgede yoğun duman tabakası oluşturdu. Muğla-Antalya karayolunu kullanan sürücüler, gökyüzünü kaplayan dumanlar sebebiyle azalan görüş mesafesinden olumsuz etkileniyor. Rüzgarın hız kesmemesi yangının kontrol altına alınma süresini uzatırken, ekiplerin yedi saati aşan operasyonu aralıksız devam ediyor.