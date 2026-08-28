Kaza, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ş., evinin önünde bulunan servis minibüsüyle geri manevra yapmaya başladı.

Bu sırada aracın arkasında bulunan 1,5 yaşındaki oğlu Yakup Emir Şahin'e minibüs çarptı. Minibüsün altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı.

Kazanın fark edilmesiyle birlikte aile yakınları büyük panik yaşadı. Ağır yaralanan Yakup Emir, yakınları tarafından hızla Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne götürüldü.

KÜÇÜK YAKUP İÇİN SEFERBER OLDULAR

Sağlık merkezine getirilen 1,5 yaşındaki Yakup Emir Şahin hemen müdahaleye alındı. Sağlık görevlileri küçük çocuğu hayata döndürebilmek için yoğun çaba gösterdi.

Ancak Yakup Emir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

CENAZESİ ANTALYA'YA GÖNDERİLDİ

Yakup Emir Şahin'in cenazesi, sağlık merkezinde gerçekleştirilen işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından küçük çocuğun cenazesinin ailesine teslim edilmesi bekleniyor.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri de kazayla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin kazanın meydana geldiği evin çevresinde inceleme yaptığı öğrenildi.

Babasının geri manevra yaptığı minibüsün altında kalarak yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Yakup Emir Şahin'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.