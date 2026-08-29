30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya genelinde toplu ulaşım araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Karar ile bayram coşkusunun kentin dört bir yanına yayılması ve etkinliklere katılımın artırılması hedefleniyor.

Antalya Ulaşım A.Ş.'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos günü kent içi ulaşımda bilet ücreti alınmayacak. Ücretsiz taşıma hizmeti, Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki resmi plakalı otobüslerin yanı sıra Antalya Ulaşım A.Ş.'ye ait otobüsleri ve ANTRAY raylı sistem araçlarını kapsayacak.

HANGİ ARAÇLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Uygulama yalnızca belediyeye ait resmi plakalı toplu taşıma araçlarında ve raylı sistemde geçerli olacak. Vatandaşlar bayram günü boyunca belirtilen bu araçları herhangi bir ücret ödemeden kent içi seyahatlerinde kullanabilecek.