UEFA'nın duyurduğu yeni takvime göre, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç programları kesinleşti. Temsilcilerimiz, bu sezon değişen lig formatında sekizer maça çıkacak.

GALATASARAY İLK MAÇINA DEPLASMANDA ÇIKIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, devler ligi serüvenine 9 Eylül Çarşamba günü Portekiz temsilcisi Sporting deplasmanında başlayacak. Galatasaray'ın diğer karşılaşmaları sırasıyla şu şekilde gerçekleşecek: 13 Ekim'de Barcelona (İç saha), 21 Ekim'de Lille (Deplasman), 3 Kasım'da Stuttgart (İç saha), 24 Kasım'da Aston Villa (İç saha), 8 Aralık'ta AEK (Deplasman), 19 Ocak'ta Feyenoord (İç saha) ve 27 Ocak'ta PSG (Deplasman).

FENERBAHÇE ROMA'YI AĞIRLAYACAK

Sarı-lacivertli takım ise ilk hafta mücadelesinde 10 Eylül Perşembe günü İtalyan ekibi Roma'yı sahasında konuk edecek. Fenerbahçe'nin fikstüründeki diğer maçlar; 14 Ekim'de Aston Villa (Deplasman), 20 Ekim'de Slavia Prag (İç saha), 4 Kasım'da Liverpool (İç saha), 25 Kasım'da Shakhtar Donetsk (Deplasman), 9 Aralık'ta LASK (Deplasman), 20 Ocak'ta Villarreal (İç saha) ve 27 Ocak'ta Atletico Madrid (Deplasman) olarak belirlendi.

YENİ LİG FORMATI NASIL İŞLEYECEK?

Bu sezon uygulamaya konulan yeni sisteme göre, her takım dördü içeride dördü dışarıda olmak üzere toplam sekiz karşılaşma oynayacak. Puan durumuna göre ilk 8 sırada yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Sıralamada 9 ile 24'üncü basamaklar arasında kalan 16 takım ise son 16 turuna kalabilmek için çift maçlı eleme usulüyle play-off oynayacak. İlk 24'ün dışında kalan kulüpler Avrupa defterini kapatacak.