KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve Dim Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Corendon Airlines’in Lara’daki merkez ofisinde Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ile görüştü. Antalya’da kurulan ve 20 yılda küresel bir markaya dönüşen şirketin geleceğine dair konuşan Karaer, “Hedefimiz daima yeni yatırımlarla büyümek. Bu yıl savaş nedeniyle artan maliyetler bizi de olumsuz etkiledi. Sektörde ciddi manada küçülmeler oldu ama biz büyüme hedefimizden asla vazgeçmedik” dedi.

DENİZ KİRLİLİĞİ SORUNU

Turizm sektöründe döviz kurundan kaynaklanan maliyet artışlarına dikkat çeken Karaer, “Bundan da çok daha önemli olan olumsuzluk denizdeki kirlilik” dedi. Alanya’dan Kemer’e kadar tüm sahillerde kirliliğin baş gösterdiğini belirten Karaer, “Zaten deniz, kum ve güneş satıyoruz. Denizi yok ettiğimiz takdirde geriye pazarlayacak bişey kalmıyor. Bu sorunun siyaset üstü bir yaklaşımla acilen çözülmesi gerekiyor. Aksi takdirde turisti başka ülkelere kaçırırız” diye konuştu.

ALANYA’DA YATIRIM PLANI

Karer, Akdeniz çanağında yeni otel yatırımları yapabileceklerini de belirterek, “Alanya’da da farklı bir konsepte otel yatırımı planımız var. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor” dedi.

GZP OPERASYONU ZOR

Alanya Gazipaşa (GZP) Havalimanına ilk uçan havayolu olduklarının altını çizen Karaer, “Buranın büyümesi ve gerçek potansiyelini yakalaması gerekiyor. Bugünkü haliyle operasyonu zor bir liman. Bu zorlukları aşmak için çaba göstermemiz gerekiyor. Özellikle Alanya-Antalya otoyolunun tamamlanıp açılması elzemdir. Bu olursa Alanya ve Gazipaşa için de büyük bir sıçrama gerçekleşir” dedi.

ALANYASPOR’LA BÜTÜNLEŞTİK

Son üç yıldır Alanyaspor’un isim sponsoru olduklarını hatırlatan Yıldıray Karaer, “Alanyaspor ile adeta özdeşleştik. Bu desteğimizden dolayı mutluyuz. Bütün maçlara davet ediliyorum ama maalesef yoğunluktan pek çoğuna gelemiyorum. Ama gönlümüz Alanyaspor’la birlikte. Yenince seviniyor, yenilince üzülüyoruz” diye konuştu. (Mine UZUN)

Kaynak: Haber Merkezi