Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek ve mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Süper Lig'in 3. haftasındaki Galatasaray-Göztepe karşılaşmasının yayın bilgilerini de daha önce aktarmıştık.

GAZİANTEP FK 4 PUANLA SAHAYA ÇIKIYOR

Gaziantep FK sezona sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak başladı. Kırmızı-siyahlılar ikinci haftada ise Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti. Gaziantep temsilcisi, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak sezona yaptığı olumlu başlangıcı sürdürmek istiyor.

Ev sahibi ekipte karşılaşma öncesinde eksikler de bulunuyor. Kulübün maç öncesi bilgilendirmesine göre kırmızı kart cezalısı Juninho Bacuna mücadelede forma giyemeyecek. Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre sakatlığı bulunan Nazım Sangare de Çaykur Rizespor karşısında görev yapamayacak.

RİZESPOR DEPLASMANDA PUAN ARAYACAK

Çaykur Rizespor ise yeni sezona deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek başladı. Karadeniz temsilcisi ikinci haftada sahasında Samsunspor'a 2-0 yenildi. İlk iki karşılaşmanın ardından 3 puanda bulunan Rizespor, Gaziantep deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Yeşil-mavililerde sakatlığı bulunan Alikulov'un karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Konyaspor'un aynı haftada Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın detaylarını da daha önce paylaşmıştık.

İKİ TAKIM ARASINDA REKABET DENGELİ

Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor arasındaki geçmiş karşılaşmalar yakın bir rekabete sahne oldu. İki ekip daha önce 12 kez karşılaşırken Gaziantep temsilcisi 6, Rizespor ise 5 galibiyet elde etti; bir mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda iki takımın da 18'er gol kaydetmesi rekabetteki dengeyi ortaya koyuyor.

SORESCU TARİHİ BİR SERİNİN PEŞİNDE

Gaziantep FK adına karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biri Deian Sorescu olacak. Rumen futbolcu, Süper Lig'de sezonun ilk iki karşılaşmasında da gol attı. Sorescu, Çaykur Rizespor karşısında da fileleri havalandırması halinde Gaziantep FK tarihinde bir sezona üst üste ilk üç lig maçında gol atarak başlayan ilk oyuncu olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesinde açıklanan muhtemel kadrolara göre Gaziantep FK'nın; Tobiasz, Perez, Abena, Meleke, Sorescu, Gidado, Maxim, Stefan, Camara, Kozlowski ve Stewart ile sahaya çıkması bekleniyor. Çaykur Rizespor'un muhtemel 11'inde ise Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Ariss, Laçi, Taylan, Mebude, Ahmed, Olawoyin ve Sowe yer alıyor. Kesin ilk 11'ler karşılaşma öncesinde kulüpler tarafından açıklanacak.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor arasındaki Süper Lig mücadelesi 29 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Stadyumdan takip edecek taraftarlar için biletler kulüp tarafından satışa çıkarılırken, giriş işlemleri organizasyonun belirlediği dijital bilet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.