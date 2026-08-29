Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi'nde dün meydana gelen yangın, çevredeki yerleşim yerlerine ve tarım alanlarına sıçradı. Ağaçlık alanda başlayan alevlerin etkisiyle 3 ev tamamen yanarken, çok sayıda sera da hasar gördü.

Bölgede başlatılan soğutma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara, Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de iş makinesi ve araç desteği sağlayarak katıldı. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmezken, yetkililerin hasar tespit mesaisi sürüyor.

ELEKTRİK HATLARI RİSKİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yangının ardından bölgeye giderek mağdur olan mahalle sakinleriyle görüşen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu aktardı. İncelemeleri sırasında bitkilere temas eden sarkan elektrik tellerine dikkat çeken Uysal, ilgili kurumların acilen gerekli kontrolleri yapması ve tehlike oluşturan hatları düzenlemesi gerektiğini bildirdi.

İMAR PLANLARI AFET RİSKİNİ NASIL AZALTIR?

Kırcami bölgesindeki imar planı sürecini hatırlatan Başkan Uysal, planlı kentleşmenin afet risklerini doğrudan azalttığına vurgu yaptı. Plansız yapılaşmanın ve denetimsiz altyapının yangın gibi kriz anlarında müdahaleyi zorlaştırdığı biliniyor. Uysal, benzer felaketlerin önüne geçilebilmesi için tüm kurumların ortak hareket etmesi ve mevcut planlara uygun denetimli gelişim sağlanması gerektiğini ifade etti.