“Elimde olsa 10 futbolcuyu da değiştiririm” dedi Pereira.

Evinde bu sezon ilk kez yenilgiyle tanışan temsilcimiz Alanyaspor’un, millî aradan sonra temposunun gittikçe düşmesi ve direncini takım hâlinde sahaya yansıtamadığı maçlardan birini daha seyrettik. Hoca, sezonun en kötü ilk yarısının Fenerbahçe maçı olduğunu ancak Kocaelispor maçının daha da kötü olduğunu söyleyerek sıralamayı değiştirdiğini ifade etti…

Kocaelispor maçının ilk 45 dakikasında sadece 2 şut çekerken 2 golü kalesinde gören Alanyaspor, rakip ceza sahasında 4 kere topla buluşurken 0,06 gol beklentisiyle üçüncü bölgede hiç etkili olamadı. Rakibin önde pas kanallarını kapattığı ve topu Alanyaspor’a vermeyen Kocaelispor, ilk yarının tümünde oyuna hâkim olurken baskılı oyununu 2-0’a getirerek 45 dakika sonunda soyunma odasına galip giren taraf oldu. Biz de herkes gibi ikinci yarıya sürpriz yapacağı inancıyla beklerken üç yedek oyuncuyu birden sahaya süren Pereira, “Oyunu kontrol altına almayı denedik, önde baskı yaptık. Skoru düşürmemize hatta hiç oynamadığımız çift forvete iki yıl içinde ilk kez dönerek skoru değiştirme çabamız ne yazık ki olmadı” dedi. İkinci yarıda önde daha çok topa sahip gibi görünen Alanyaspor, birkaç deneme dışında etkili son vuruşu yapamayınca bu sezonun ilk iç saha mağlubiyetiyle tanışmış oldu.

Son oynadığı 3 maçta, iki iç saha ve 1 deplasman maçında sadece 1 puan alan temsilcimiz Alanyaspor’un düşüşü taraftarını kızdırmaya başladı. 25 Mart 2025’te göreve gelen Pereira’nın yaklaşık 1,5 yıldır ezberlediği oyunun dışında 1 kez çift forvet oynadık demesi ise şaşırtıcı. Bunun yanında, hiç alışkın olmadığımız “10 futbolcuyu” değiştirmeyi de söylemine tehditvari bir şekilde ekleyen Pereira, takım içindeki düşüşün nedeni konusunda ise doyurucu bir açıklama yapmadı…

Çıplak gözle görünür bir düşüşün ardından saha içindeki futbolcuların isteksiz olması sonucu diğer takımların gözündeki zorlu deplasman söylemleri de değerini yitirmek üzere! Her maç sonunda istatistik olarak devamlı geriye gitmenin bedelini kim öder, göreceğiz. Elindeki mütevazı kadrosuyla önemli işler yapan temsilcimiz Alanyaspor’un rakipleri tarafından ezberlenen oyun anlayışı ve pozisyon dahi verilmediği maçları daha kaç maç seyredeceğiz! Savunmasını şişiren, üçüncü bölgede risk almayan, agresif olmayan, geçiş oyunlarını neredeyse unutan, teknik kapasitesi düşen, kondisyonu tükenmeye başlayan ve öne doğru oynama alışkanlığını bitiren, savunmadan bir türlü ayrılamayan, set oyununu dahi başarmakta zorlanan, şut atamayan, rakip ceza sahasına dahi zar zor giren… Özetle, hocasının “10 oyuncuyu da değiştirirdim” tehdidinin altındaki sebebin ne olduğunu çözmeye çalışanların ve beklentilerin altında kalan teknik ekibin geleceğinin ne olacağıdır!

Gençlerbirliği maçında olması beklenen “kıpırdanmanın” puana dönüşmemesi durumunda Pereira’nın kaderinin nasıl değişeceğini birlikte göreceğiz…