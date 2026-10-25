Alanya'da 25 Ekim Pazar günü meydana gelen trafik kazasında, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yağnur Damla Karaaslan hayatını kaybetti. Genç öğrencinin ölüm haberi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra üniversite camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

KAZA OBA MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELDİ

Edinilen ilk bilgilere göre kaza, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi'nde, White City Otel önünde yaşandı. Seyir halindeki motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kazaya ilişkin ilk iddialarda, bir otomobilin motosikletin önüne aniden çıktığı öne sürüldü. Ancak çarpışmanın kesin nedeni ve araç sürücülerinin kusur durumuna ilişkin henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Kazanın oluş şeklinin belirlenmesi açısından olay yeri incelemesi ve varsa güvenlik kamerası kayıtları önem taşıyor.

ACI HABERİ ALKÜ REKTÖRÜ DUYURDU

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yağnur Damla Karaaslan'ın trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Rektör Türkdoğan, yayımladığı taziye mesajında hayatını kaybeden öğrenciye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve üniversite mensuplarına başsağlığı ve sabır diledi.

ÜNİVERSİTE CAMİASINDA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

2026-2027 akademik yılında eğitimine devam eden Karaaslan'ın hayatını kaybetmesi, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere üniversite çevresinde üzüntüyle karşılandı. Genç öğrencinin cenaze töreninin tarihi ve defin yerine ilişkin henüz doğrulanmış bilgi paylaşılmadı.

Kazayla ilgili ilk bilgilerde otomobilin motosikletin önüne çıktığı iddiası yer alsa da olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin kesin değerlendirme için yetkili makamların açıklaması bekleniyor.