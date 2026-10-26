Alanya'da imalat sektörünün gelişimine katkı sağlaması hedeflenen Güzelbağ ALTSO İmalatçılar Sanayi Sitesi projesiyle ilgili önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen Güzelbağ ALTSO İmalatçılar Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağanüstü Genel Kurulu'nda, projenin mevcut durumu ve bundan sonraki süreçte yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuna, Kooperatif Başkanı Mahmut Köse ve kooperatif üyeleri katıldı.

ALANYA'DA SANAYİ SİTESİ PROJESİ MASAYA YATIRILDI

Alanya'nın imalat sektörüne yönelik planlanan Güzelbağ ALTSO İmalatçılar Sanayi Sitesi projesi, olağanüstü genel kurulun önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Kooperatif üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sanayi sitesi projesinde bugüne kadar gelinen aşama ele alındı.

Projenin ilerleyişine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı genel kurulda, kooperatifin faaliyetleri ve çalışmaların devamına yönelik konular görüşüldü.

İmalat sektörüne yönelik yeni bir sanayi sitesi oluşturulmasını amaçlayan projenin hayata geçirilmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

KOOPERATİFİN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Olağanüstü genel kurulun gündeminde kooperatifin tüzük tadilatı da yer aldı.

Toplantıda, kooperatifin tüzüğünde yapılması öngörülen değişiklikler görüşülürken üyeler proje sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüzük değişikliğinin yanı sıra Güzelbağ'da planlanan sanayi sitesi projesinin mevcut durumu da ele alındı.

Genel kurulda görüşülen düzenlemelerin ayrıntılarına ve alınan kararların kapsamına ilişkin ise henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.

ALTSO BAŞKANI MUSTAFA TUNA'DAN AÇIKLAMA

ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuna, olağanüstü genel kurulda yaptığı konuşmada Güzelbağ ALTSO İmalatçılar Sanayi Sitesi projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Projenin Alanya'daki imalat sektörüne yönelik planlandığını belirten Tuna, sanayi sitesinin en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Tuna, projenin gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

İMALAT SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ PROJE

Güzelbağ ALTSO İmalatçılar Sanayi Sitesi projesi, Alanya'da faaliyet gösteren imalat işletmelerine yönelik planlanan yatırımlar arasında yer alıyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle imalat sektörünün çalışma alanlarına ilişkin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Sanayi sitesi projesi, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilecekleri alanların oluşturulması ve ilçedeki üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

Bu kapsamda kooperatif bünyesinde yürütülen çalışmaların, projenin ilerlemesinde belirleyici olması bekleniyor.

GÖZLER PROJENİN SONRAKİ AŞAMASINDA

ALTSO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından gözler Güzelbağ ALTSO İmalatçılar Sanayi Sitesi projesinin sonraki aşamalarına çevrildi.

Kooperatifin tüzük değişikliğinin görüşüldüğü ve mevcut çalışmaların değerlendirildiği toplantı, projenin ilerleyişi açısından önemli bir buluşma oldu.

ALTSO Başkanı Mustafa Tuna'nın çalışmaların sürdürüleceğini açıklamasıyla birlikte sanayi sitesinin hayata geçirilmesine yönelik sürecin devam edeceği belirtildi.

Projenin yapım takvimi ve tamamlanma tarihine ilişkin ise henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı. (Mehmet TUNÇ)