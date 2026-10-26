GAZİPAŞA Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 16’ncısı düzenlenen Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali’nin programı belli oldu. Atatürk Parkı’nda 28-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival, birbirinden renkli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayacak. Kortej yürüyüşüyle başlayacak festivalde konserlerden halk dansları gösterilerine, gastronomi yarışmalarından atölyelere kadar pek çok etkinlik düzenlenecek. Dört gün boyunca çocuklar için de eğlenceli aktiviteler gerçekleştirilecek.

Ünlü konukların yer alacağı festivalin sunuculuğunu Şef ve Gastronomi Danışmanı Özlem Mekik üstlenecek. Ayrıca Gastronomi Yazarı Neslihan Durna, Şef ve program sunucusu Esra Tokelli ile Diyetisyen Hatice Nur Erge çeşitli yarışma ve programlarda yer alacak.

FESTİVAL KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLAYACAK

Festival, 28 Ekim Çarşamba günü saat 15.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndan (Kaymakamlık önü) başlayacak kortej yürüyüşüyle start alacak. Yürüyüşün varış noktası olan Atatürk Parkı’nda saat 16.00’da Gazipaşa Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle resmi açılış yapılacak.

Açılış konuşmaları, stant ziyaretlerinin ardından Uluslararası Halk Dansları gösterileri, Aysel Özdemir Tiyatro Atölyesi Modern Dans Gösterisi ve Yöresel Dans performansları sahnelenecek. Festivalin ilk günü, saat 20.30’da Retro Çalgıcıları konseriyle sona erecek.

29 EKİM CUMHURİYET COŞKUSU VE İKİLEM KONSERİ

Festivalin ikinci günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamalarıyla birlikte gerçekleştirilecek. Saat 10.00’da stantların açılmasıyla başlayacak program kapsamında, “Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Temalı’’ üniversite düzeyi bireysel tatlı tabağı, üniversite düzeyi bireysel butik pasta yarışması ve üniversite düzeyi bireysel ana yemek yarışması düzenlenecek. GAZİPAD tarafından workshop sebze oymacılığı dekorasyon gösterisi ve Diyetisyen Hatice Nur Ege ile Halk Söyleşisi düzenlenecek. SANART Müzik Evi Çocuk Korosu ve Yaylı Çalgılar Orkestrası’nın performansının ardından gastronomi yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ulu Hendek Deresi Kavşağı’ndaki Düşünen Adam Heykeli önünden saat 19.00’da Cumhuriyet Kortej yürüyüşü başlayacak. Cumhuriyet coşkusu ardından saat 20.30’da Atatürk Parkı’nda İKİLEM konseri devam edecek.

ÜRETİMİN, LEZZETİN VE EĞLENCENİN BULUŞTUĞU GÜN

16. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali’nin üçüncü günü saat 10.00’da stantların açılmasıyla başlayacak. “Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Temalı” yarışmalar kapsamında bireysel tatlı tabağı yarışmasının yanı sıra lise düzeyi bireysel ana yemek yarışması ve lise düzeyi bireysel butik pasta yarışması düzenlenecek.

Saat 14.00’te başlayacak yarışmalarda ise Gazipaşa’nın tropikal meyveleri ön plana çıkacak. En Büyük Muz Dalı, En İyi Çekirdeksiz Nar, En Büyük Ejder Meyvesi, En Büyük Avokado, En Büyük Mango, En Güzel Meyve Sepeti, En Hızlı Nar Yeme yarışmalarıyla festival alanında renkli görüntüler oluşacak. Yarışmalarda dereceye girenlere saat 15.30’da ödülleri takdim edilecek. Festivalin üçüncü günü saat 15.40’ta Numan Ulus ve Eşşe Acun tarafından Baklava Workshop’u gerçekleştirilecek. Dr. Öğretim Üyesi İlhami Tozlu’nun katılımıyla Avokado Yetiştiriciliği Üzerine Eğitim Semineri düzenlenecek. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler üzerine yapılacak söyleşinin ardından düzenlenen gastronomi yarışmalarında derece alanlara ödülleri verilecek. Akşam programında saat 18.30’da Çankaya Belediyesi Hoy Tur Halk Dansları Topluluğu sahne alacak. Dans gösterisinin ardından Renba ve Ekrem Şengöz’ün canlı müzik performanslarıyla festival coşkusu sürecek. Festivalin üçüncü günü saat 21.00’da DJ Sawaş’ın sahne performansı ile sona erecek.

SON GÜNE YAKIŞIR PROGRAM

Festivalin son günü olan 31 Ekim Cumartesi günü etkinlikler saat 10.00’da stantların açılmasıyla başlayacak. Saat 10.10’da Kadın Şefler Yöresel Yemek Yarışması ve Tropikal Meyve Kokteyl Yarışması düzenlenecek. Program kapsamında Prof. Dr. Yılmaz Seçim, Anadolu ve Türk Mutfağı Gönül Elçisi Şef Ahmet Özdemir, Dünya Baklava Şampiyonu Mahmut Dolmacı ve AGAFED Başkanı Ahmet Karaman’ın katılımıyla söyleşiler gerçekleştirilecek.

Saat 14.00’te Yakup Şaşmaz Müzik ve Sanat Merkezi’nin müzik dinletisi, tropik serada ürün hasadı ve GAZİPAD tarafından Gazipaşa Yemekleri Workshop’u düzenlenecek. Ayrıca Doç. Dr. Emirhan Yenişehirlioğlu, “Hammaddeden Markaya: Nar ve Tropikal Meyvelerde Katma Değer Devrimi” başlıklı söyleşisiyle katılımcılarla buluşacak.

Gazipaşa Belediyesi ve Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle Gazipaşa’nın coğrafi işaretli ürünleri de tanıtılacak. Gastronomi yarışmalarının ödül töreni ve Çankaya Belediyesi Hoy Tur Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisinin ardından İrina Gareeva’nın müzik dinletisi ve Onur Eren konseriyle coşkuyla sona erecek.

16. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali kapsamında düzenlenecek yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller de verilecek. Yarışmaya katılmak ve detaylı bilgi almak için 0242 572 10 13 dahili 402 numaralı telefondan Halk Masa ile irtibata geçebilir.

ÇEKİRDEKSİZ NAR VE TROPİKAL MEYVE TEMALI YARIŞMALAR

Lise Düzeyi Bireysel Ana Yemek Yarışması

1. 8 bin TL

2. 4 bin TL

3. 2 bin TL

Lise Düzeyi Bireysel Tatlı Yarışması

1. 8 bin TL

2. 4 bin TL

3. 2 bin TL.

Lise Düzeyi Bireysel Butik Pasta Yarışması

1. 8 bin TL

2. 4 bin TL

3. 2 bin TL

Üniversite Düzeyi Bireysel Butik Pasta Yarışması

1. 8 bin TL

2. 4 bin TL

3. 2 bin TL

Üniversite Düzeyi Bireysel Tatlı Yarışması

1. 8 bin TL

2. 4 bin TL

3. 2 bin TL

Üniversite Düzeyi Bireysel Ana Yemek Yarışması

1. 8 bin TL

2. 4 bin TL

3. 2 bin TL

Tropikal Meyve Kokteyl Yarışması

1. 6 bin TL

2. 3 bin TL

3. 3 bin TL.

Kadın Şefler Yöresel Yemek Yarışması

1. 8 bin TL

2. 4 bin TL

3. 2 bin TL

MEYVE YARIŞMALARI

En Büyük Muz Dalı Yarışması

1-15 bin TL.

En iyi Çekirdeksiz Nar Yarışması

1-10.000 TL

En Büyük Ejder Meyvesi Yarışması

1- 5.000

En ağır Avokado Yarışması (Fuerte cins)

1- 5.000

En Büyük Mango Yarışması

1- 5.000

En Hızlı Nar Yeme Yarışması

1- 5.000

En Güzel Meyve Sepeti Yarışması

1- 10.000

Kaynak: Gazipaşa Belediyesi BÜLTEN