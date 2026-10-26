SMS Grup Efeler Ligi’nin 2026-2027 sezonu ikinci haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor ile İstanbul Gençlik Spor karşı karşıya geldi. 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-19 kazanan Alanya temsilcisi, 1-0 öne geçti.

İkinci seti de 25-19 kazanan ON Hotels Alanya Belediyespor, mücadelede durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü seti 25-21 alan ev sahibi ekip, 86 dakika süren karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligin ilk haftasında Sultanbeyli Belediye Spor karşısında 3-0 hükmen galip sayılan ON Hotels Alanya Belediyespor, sezonun ilk iç saha karşılaşmasını da galibiyetle tamamlayarak puanını 6’ya yükseltti.

Alanya temsilcisi, ligin üçüncü haftasında 27 Ekim Salı günü saat 19.00’da Fenerbahçe Medicana’ya konuk olacak.

'BU TAKIMIN DAHA SÖYLEYECEK ÇOK SÖZÜ VAR'

ON Hotels Alanya Belediyespor’da Başantrenör Serkan Oğuz, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sezonun ilk iç saha maçını galibiyetle tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Oğuz, sözlerine rakip takımı tebrik ederek başladı. Oğuz, “Öncelikle İstanbul Gençlik Spor’u Balkan şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyorum. Sezonun ilk iç saha maçında taraftarımızın karşısına galibiyetle çıkmak bizim için çok değerliydi. İlk hafta sahaya çıkma fırsatımız olmamıştı. Bu nedenle bugün hem lige galibiyetle başlamak hem de hazırlık döneminde verdiğimiz emeği sahaya yansıtmak istiyorduk” ifadelerini kullandı.

“OYUNCULARIMIN ORTAYA KOYDUĞU MÜCADELEDEN MEMNUNUM”

Takımının sahadaki performansını değerlendiren Oğuz, oyuncularının konsantrasyonuna ve oyun disiplinine vurgu yaparak şöyle konuştu: “İstanbul Gençlik Spor karşısında oyuncularımın ortaya koyduğu konsantrasyondan, mücadele isteğinden ve oyun disiplininden memnunum. Bütün oyuncularımı ve teknik ekibimi emeklerinden dolayı kutluyorum. Elbette önümüzde uzun ve zorlu bir sezon var. Geliştirmemiz gereken yönlerimiz olduğunun farkındayız. Galibiyetler bize moral ve özgüven kazandırırken, eksiklerimizi görmemize de engel olmamalı.”

“ZİRAAT BANKKART MAÇINDA TRİBÜNLERİ DOLU GÖRMEK İSTİYORUM”

Alanyalı voleybolseverlerin desteğinin takım için önemli olduğunu ifade eden Oğuz, iç saha karşılaşmalarında tribünlerde daha fazla taraftar görmek istediklerini belirtti. Oğuz, “Bugün sahaya yansıttığımız enerjiyi ve mücadele anlayışını sürdürülebilir hale getirebilirsek Alanya’daki voleybolseverlere çok iyi bir voleybol izleteceğimize inanıyorum. Özellikle bugün tribünlerde bizimle olan, desteğini son ana kadar hissettiren bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bir sonraki iç saha maçımızda Ziraat Bankkart’ı ağırlayacağız. O karşılaşmada tribünleri tamamen dolu görmek istiyorum. Çünkü bu takımın taraftarıyla birlikte çok daha güçlü olduğuna inanıyorum” dedi.

“AYNI CİDDİYETLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Ligin üçüncü haftasında oynayacakları Fenerbahçe Medicana karşılaşmasına da değinen Oğuz, “Şimdi önümüzde Fenerbahçe Medicana deplasmanı var. Aynı ciddiyet, aynı mücadele anlayışı ve kazanma isteğiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu takımın daha söyleyecek çok sözü var!” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Kaynak: Alanya BELEDİYESPOR/BÜLTEN