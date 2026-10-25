2026-2027 sezonunda Trendyol 1. Lig heyecanı devam ediyor. Batman Petrolspor, sahasında Turka Esenler Erokspor'u ağırlamaya hazırlanıyor.

Her iki takım açısından da ligdeki puan mücadelesi bakımından önem taşıyan karşılaşma, 25 Ekim Pazar günü oynanacak.

Maç öncesinde taraftarlar, Batman Petrolspor-Esenler Erokspor karşılaşmasının saatini, oynanacağı stadyumu ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

BATMAN PETROLSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Batman Petrolspor ile Turka Esenler Erokspor arasındaki karşılaşma, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

İki takım, ligdeki puan mücadelesinde avantaj elde edebilmek için sahaya çıkacak.

Batman Petrolspor, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken Esenler Erokspor ise deplasmanda puan arayacak.

BATMAN PETROLSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya 16 Mayıs Şehir Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Batman Petrolspor'un ev sahibi olarak sahaya çıkacağı mücadelede iki takım da üç puan için mücadele edecek.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Batman Petrolspor ile Turka Esenler Erokspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Müsabakanın hakem yönetimindeki diğer görevlilerine ilişkin ayrıntılar ise paylaşılan bilgilerde yer almıyor.

BATMAN PETROLSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Batman Petrolspor-Esenler Erokspor karşılaşmasının canlı yayın bilgisi, paylaşılan maç duyurusunda belirtilmedi.

Bu nedenle karşılaşmanın hangi televizyon kanalından yayınlanacağına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.

Maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin yayıncı kuruluşun ve kulüplerin resmî duyurularını kontrol etmeleri gerekiyor.

BATMAN PETROLSPOR-ESENLER EROKSPOR CANLI SKOR TAKİBİ

Saat 13.30'da başlayacak karşılaşmanın canlı skor bilgileri ve maç içerisindeki gelişmeler, spor haberleri ve canlı skor platformları üzerinden takip edilebilecek.

Mücadelede atılacak goller, maçın sonucu ve karşılaşmaya ilişkin diğer gelişmeler futbolseverlerin gündeminde olacak.