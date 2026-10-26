ALANYA’DA kırmızı pancar fiyatları arasındaki büyük fark dikkat çekti. Aynı ürünün farklı satış noktalarında kilogram fiyatının 49,90 TL ile 149,90 TL arasında değişmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Özellikle yerel bir manavda görülen fiyat, diğer marketlerle kıyaslandığında dudak uçuklattı. Vatandaşlar, sebze ve meyve fiyatları arasındaki farkların araştırılmasını ve denetimlerin artırılmasını istedi.

AYNI ÜRÜNDE 100 TL FİYAT FARKI

Alanya’da farklı satış noktalarında çekilen fiyat etiketleri, kırmızı pancardaki fiyat farkını gözler önüne serdi. Toptan alışveriş imkânı sunan büyük bir süpermarkette kilogramı 49,90 TL’den satılan kırmızı pancarın, yerel bir süpermarkette 64,90 TL, zincir markette ise 79,95 TL olduğu görüldü. Bir manavda ise aynı ürünün kilogram fiyatının 149,90 TL’ye ulaştığı dikkat çekti.

Fiyatlar karşılaştırıldığında, en düşük fiyatla satış yapan market ile manav arasındaki farkın kilogram başına 100 TL’ye ulaştığı görüldü. Buna göre manavdaki fiyat, en düşük fiyatın yaklaşık 3 katı seviyesinde kaldı.

VATANDAŞ DENETİM BEKLİYOR

Temel gıda ürünlerinde yaşanan fiyat farklılıkları, alışveriş yaparken bütçesini korumaya çalışan vatandaşların tepkisini çekiyor. Aynı ürünün satış noktalarına göre önemli ölçüde değişen fiyatlarla tüketiciye sunulması, fiyat politikalarını yeniden gündeme getirdi.

Vatandaşlar, özellikle sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan farklılıkların incelenmesini, fiyat oluşumlarının araştırılmasını ve ilgili kurumların denetimlerini artırmasını talep ediyor. Alanya’da ortaya çıkan pancar fiyatları arasındaki fark, tüketicinin alışveriş öncesinde fiyat karşılaştırması yapmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Muhabir: Gülser Yiğit