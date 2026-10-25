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Alanya'da bir kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun giderilmesi için çalışmalar yürütüldü.

Kazanın ardından aydınlatma direğine çarpan otomobilin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak araç geçişlerini kontrollü şekilde sağlamaya başladı.

Öte yandan kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan R.S. yaralandı.

Çarpmanın ardından otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan Mersin istikametine seyir halinde olan 07 E 4239 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sırasında kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

Alanya'da öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası, D-400 kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan bir kişi yaralanırken, sürücünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

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