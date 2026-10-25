Alanya'da öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası, D-400 kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan bir kişi yaralanırken, sürücünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sırasında kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.
ALANYA'DA OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI
Kaza, saat 12.00 sıralarında Alanya'nın Cikcilli Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan Mersin istikametine seyir halinde olan 07 E 4239 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan otomobil, yolun orta refüjünde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Çarpmanın ardından otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.
KAZADA YOLCU YARALANDI, SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan R.S. yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirtildi.
D-400 KARA YOLUNDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kazanın ardından Alanya'nın önemli ulaşım güzergahlarından D-400 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak araç geçişlerini kontrollü şekilde sağlamaya başladı.
Ulaşımın tek şeritten verilmesi nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Özellikle Antalya'dan Mersin yönüne ilerleyen araçların geçişinde aksamalar meydana geldi.
KAZAYA KARIŞAN OTOMOBİL ÇEKİCİYLE KALDIRILDI
Kazanın ardından aydınlatma direğine çarpan otomobilin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle kazaya karışan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun giderilmesi için çalışmalar yürütüldü.
POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI
Alanya'da bir kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kazadan sonra olay yerinden kaçtığı belirtilen sürücünün kimliğinin belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor.
Kazanın kesin meydana geliş nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.