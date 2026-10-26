Antalya ve Alanya'da ekim ayının son günlerinde hava koşulları değişiyor. Hafta sonunu ılık havayla geçiren bölgede, yeni haftanın ortasına doğru yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün yayımladığı tahminlere göre, 25 Ekim Pazar günü Antalya'da hava sıcaklığının 26, Alanya'da ise 27 dereceye ulaşması öngörülüyor.

Haftanın ilk gününde parçalı bulutlu hava devam ederken salı gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre, bugün Antalya ve Alanya'da parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. Ancak 27 Ekim Salı günü itibarıyla hava koşullarında değişim yaşanması bekleniyor. Antalya ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışların başlaması öngörülürken yağışlı havanın Alanya'da da etkili olması bekleniyor. 28 Ekim Çarşamba günü de devam edeceği tahmin edilen yağışlarla birlikte sıcaklıkların düşeceği belirtiliyor. Antalya merkezde gündüz sıcaklıklarının 22 derece seviyelerine kadar gerileyebileceği tahmin ediliyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, 29 Ekim Perşembe günü de Antalya ve Alanya'da yağışlı hava etkisini sürdürebilir.

Cumhuriyet Bayramı'nda gök gürültülü sağanak yağışların aralıklarla devam etmesi beklenirken Antalya merkezde sıcaklıkların en düşük 17, en yüksek 25 derece seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Bayram etkinliklerine katılmayı planlayan vatandaşların yağış ihtimalini göz önünde bulundurmaları ve güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi