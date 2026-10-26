ALANYA’NIN Konaklı Mahallesi’nde 1991 yılından bu yana hizmet veren Club Summer Garden, 2026 yaz sezonunu görkemli bir organizasyonla noktaladı. Sezonun kapanış partisi, müzik ve eğlence dolu anlara sahne oldu. Alanya eğlence sektöründe 35 yıllık geçmişe sahip olan mekân, sezonun son gecesinde misafirlerine unutulmaz bir veda yaşattı.

DJ PERFORMANSLARIYLA EĞLENCE ZİRVEYE ÇIKTI

Sezon finalinde DJ Özgür Uzar ve Katya Evas sahne aldılar. İki DJ’in performanslarıyla hareketlenen gecede müzik ve eğlence sezonun son anlarına kadar devam etti. Yaz boyunca çeşitli sahne etkinliklerine ev sahipliği yapan Club Summer Garden, kapanış gecesinde de eğlence geleneğini sürdürdü.

GELENEKSEL SUCUK EKMEK PARTİSİYLE SEZONA VEDA

Club Summer Garden’ın geleneksel sezon kapanışı etkinlikleri arasında yer alan sucuk ekmek partisi de gecenin öne çıkan bölümlerinden biri oldu. Müzik performanslarıyla bir araya gelen misafirler, sezonun son gecesinde keyifli anlar yaşadı. Club Summer Garden, 2026 yaz sezonunu geride bırakırken, bir kez daha sezon finali organizasyonuyla adından söz ettirdi. Mekân, müzik ve eğlenceyle dolu gecenin ardından yaz sezonuna veda etti. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi