Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan kantin sorunu, siyasi gündeme taşındı. Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, hastanenin yaklaşık 9 yıldır hizmet vermesine rağmen kantin sorununa kalıcı bir çözüm bulunamadığını savundu. Akkuş, kantinin ihale süreci, iskân ve ruhsat işlemleri ile mühürlenme sürecine ilişkin iddiaları gündeme getirerek yetkililere sorular yöneltti.

KANTİNİN YILLIK İHALE BEDELİ 30,1 MİLYON TL

Konuya ilişkin açıklama yapan Akkuş, daha önce ödeme sorunları nedeniyle kapatılan hastane kantininin, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeniden ihaleye çıkarıldığını ve yıllık 30 milyon 100 bin TL bedelle Adana merkezli bir firmaya verildiğini belirtti. İhaleyi kazanan firmanın kantin binasını inşa ettiğini ancak iddialara göre gerekli iskân işlemlerinin tamamlanmaması nedeniyle ruhsat alamadığını öne süren Akkuş, yaşanan süreçte işletmecinin mağdur edildiğini savundu.

“MÜHÜRLEME ÖNCESİ UYARI YAPILDI MI?”

Alanya Belediyesi’nin kantinle ilgili mühürleme işlemi gerçekleştirdiğini belirten Akkuş, iddialara göre işletmeciye önceden uyarı yapılmadığını ve eksikliklerin giderilmesi için süre tanınmadığını ileri sürdü. Sürecin yalnızca bir işletme meselesi olmadığını savunan Akkuş, hastane yönetimi ile belediye arasındaki koordinasyon eksikliğinin hem işletmeciyi hem de vatandaşları mağdur ettiğini iddia etti.

YETKİLİLERE SORULAR YÖNELTTİ

Akkuş, açıklamasında hastane yönetimine ve Alanya Belediyesi’ne şu soruları yöneltti:

İskânı bulunmayan bir alan neden ihaleye çıkarıldı?

30 milyon 100 bin TL bedelli ihale yapılırken gerekli hazırlıklar neden tamamlanmadı?

Mühürleme öncesinde işletmeciye uyarı yapıldı mı, eksikliklerin giderilmesi için süre tanındı mı?

Kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliğinin bedelini neden işletmeci ve vatandaşlar ödüyor?

Yaşanan mağduriyetin ve varsa kamu zararının sorumluluğu kime ait?

“YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPMALI”

Hastanenin yaklaşık 9 yıldır hizmet verdiğini hatırlatan Akkuş, kantin sorununun hâlâ çözülememesini eleştirdi. İhale süreçlerinde gerekli hazırlıkların önceden tamamlanması gerektiğini vurgulayan Akkuş, belediye tarafından yürütülen işlemlerde de mevzuata uygun sürecin işletilmesi gerektiğini ifade etti.

Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nü, hastane yönetimini ve Alanya Belediyesi’ni kamuoyuna açıklama yapmaya davet ederek konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anahtar PARTİ/BÜLTEN