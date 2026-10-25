Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı Karşıyaka-Fenerbahçe Tarfin karşılaşmasıyla devam ediyor.

İzmir'de oynanan mücadelede ev sahibi Karşıyaka, taraftarının desteğiyle galibiyet ararken Fenerbahçe Tarfin ise deplasmanda kazanarak ligdeki üçüncü galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.

KARŞIYAKA-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI BAŞLADI

Karşıyaka ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki mücadele, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 15.30'da Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda başladı.

İki takım da ligin ilk dört haftasında ikişer galibiyet ve mağlubiyet aldı.

Karşılaşmanın sonucu, iki ekibin ligdeki galibiyet sayılarını artırma hedefi açısından önem taşıyor.

KARŞIYAKA-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşıyaka-Fenerbahçe Tarfin mücadelesi beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Basketbolseverler, karşılaşmayı yayıncı kuruluş üzerinden takip edebiliyor.

FENERBAHÇE TARFİN LİGDE YENİDEN GALİBİYET ARIYOR

Fenerbahçe Tarfin, ligdeki son karşılaşmasında Aliağa Petkim Spor'a 82-77 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli ekipte Talen Horton-Tucker 17, Nicolo Melli 13 ve Wade Baldwin IV 10 sayıyla mücadele etti.

Fenerbahçe, EuroLeague'de ise yedi maçta altı galibiyet elde etti. Son Avrupa karşılaşmasında Olympiacos'u 64-61 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu performansını ligde de sürdürmek istiyor.

KARŞIYAKA SON MAÇINI 95-79 KAZANDI

Ev sahibi Karşıyaka, ligdeki son karşılaşmasında Glint Çayırova Belediyesi'ni 95-79 mağlup etti.

İzmir temsilcisinde Steven Enoch 18, Ishmael El-Amin ve Yavuz Gültekin 17'şer, Briante Weber ise 15 sayı kaydetti.

Başantrenör Nenad Markovic yönetimindeki Karşıyaka, Fenerbahçe karşısında da hücumdaki etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor.

İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ

Ligin ilk dört haftasında Fenerbahçe Tarfin maç başına 86,25 sayı üretirken Karşıyaka 81,75 sayı ortalaması yakaladı.

İki sayılık atışlarda Fenerbahçe yüzde 62,8'lik isabet oranıyla öne çıkarken Karşıyaka, üç sayılık atışlarda yüzde 45,5'lik ortalamaya ulaştı.

Karşıyaka'da Ishmael El-Amin 19,75, Fenerbahçe Tarfin'de ise Talen Horton-Tucker 18,33 sayı ortalamasıyla takımlarının önemli hücum silahları arasında bulunuyor.

KARŞIYAKA-FENERBAHÇE TARFİN MAÇININ HAKEMLERİ

Karşılaşmada Ahmet Tatlıcı, Alper Altuğ Köselerli ve Ziya Özorhon görev yapıyor.