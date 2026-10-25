Antalya ve Alanya'da ekim ayının son günlerinde hava koşulları değişiyor. Hafta sonunu ılık havayla geçiren bölgede, yeni haftanın ortasına doğru yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün yayımladığı tahminlere göre, 25 Ekim Pazar günü Antalya'da hava sıcaklığının 26, Alanya'da ise 27 dereceye ulaşması öngörülüyor.

Haftanın ilk gününde parçalı bulutlu hava devam ederken salı gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ALANYA'DA SICAKLIK 27 DERECEYE ULAŞACAK

25 Ekim Pazar günü Alanya'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İlçede günün en yüksek sıcaklığının 27 derece seviyesinde olması bekleniyor.

Antalya merkezde ise termometrelerin 26 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

Meteoroloji verilerine göre, bölgede sıcaklıkların önceki günlere kıyasla 1 ila 3 derece azalması tahmin ediliyor.

Hafta sonu boyunca etkili olan ılık havanın ardından yeni haftada sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre, 26 Ekim Pazartesi günü Antalya ve Alanya'da parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek.

Ancak 27 Ekim Salı günü itibarıyla hava koşullarında değişim yaşanması bekleniyor.

Antalya ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışların başlaması öngörülürken yağışlı havanın Alanya'da da etkili olması bekleniyor.

28 Ekim Çarşamba günü de devam edeceği tahmin edilen yağışlarla birlikte sıcaklıkların düşeceği belirtiliyor.

Antalya merkezde gündüz sıcaklıklarının 22 derece seviyelerine kadar gerileyebileceği tahmin ediliyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, 29 Ekim Perşembe günü de Antalya ve Alanya'da yağışlı hava etkisini sürdürebilir.

Cumhuriyet Bayramı'nda gök gürültülü sağanak yağışların aralıklarla devam etmesi beklenirken Antalya merkezde sıcaklıkların en düşük 17, en yüksek 25 derece seviyelerinde olacağı öngörülüyor.

Bayram etkinliklerine katılmayı planlayan vatandaşların yağış ihtimalini göz önünde bulundurmaları ve güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri öneriliyor.

ANTALYA VE ALANYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin paylaşılan tahminlerine göre önümüzdeki günlerde beklenen hava koşulları şöyle:

Tarih Beklenen hava durumu 25 Ekim Pazar Parçalı bulutlu, Antalya 26°C, Alanya 27°C 26 Ekim Pazartesi Parçalı bulutlu hava 27 Ekim Salı Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor 28 Ekim Çarşamba Yağışlı hava devam edecek 29 Ekim Perşembe Aralıklı gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

METEOROLOJİ TAHMİNLERİ TAKİP EDİLMELİ

Antalya ve Alanya'da hafta ortasından itibaren etkili olması beklenen yağışlı hava nedeniyle vatandaşların güncel meteorolojik tahminleri takip etmeleri önem taşıyor.

Özellikle açık havada planlanan etkinlikler ve seyahatler öncesinde hava koşullarının kontrol edilmesi öneriliyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminleri doğrultusunda salı günü başlaması beklenen yağışların 29 Ekim'e kadar aralıklarla devam edebileceği belirtiliyor.