İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmaları sürerken, şarkıcı Murat Boz'un da benzer yatırımlarda büyük maddi kayıp yaşadığı öne sürüldü. Sosyal medya platformu X üzerinden yayılan iddialarda, Boz'un fon ve hisse senedi piyasalarında battığı ve bu nedenle yatırım danışmanını değiştirdiği ifade edildi.

MURAT BOZ'DAN İDDİALARA YANIT

Kısa sürede yayılan söylentilerin ardından Murat Boz, resmi sosyal medya hesabı üzerinden iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. İddiayı ortaya atan kullanıcının gönderisine doğrudan yanıt veren ünlü şarkıcı, "Hadi ya? Benim niye haberim yok" ifadelerini kullanarak söylentileri yalanladı.

Boz, konuya ilişkin yaptığı ikinci paylaşımda ise genel ekonomik duruma atıfta bulunarak, "Milletin canı burnunda, dedikodudan uzak durmak lazım" uyarısında bulundu.

FON SORUŞTURMALARI GÜNDEMDE

Türkiye genelinde son dönemde sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik hukuki süreçler yakından takip ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş çaplı fon soruşturmalarında mağdurlara yönelik ara ödemelerin başlaması, kamuoyunda ünlü isimlerin finansal kayıp yaşadığına dair iddiaların daha sık gündeme gelmesine zemin hazırlıyor.