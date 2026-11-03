Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için yürütülen çalışmalar hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetimin gündemindeki isimlerden Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao ile anlaşma sağlanamadığı öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından kulübün, daha önce hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu ile temas kurduğu iddia edildi.

Sergio Conceiçao teklifi kabul etmedi

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörlük görevi için Sergio Conceiçao'ya resmi teklif sundu. Ancak Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulübün teklifine olumsuz yanıt verdi.

Conceiçao ile yürütülen görüşmelerden sonuç alınamamasının ardından yönetimin alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Emre Belözoğlu ile görüşmeler başladı iddiası

Portekizli teknik adamdan gelen olumsuz yanıtın ardından Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ismi yeniden gündeme geldi.

Sarı-lacivertli yönetimin Belözoğlu ile iletişime geçtiği ve teknik direktörlük görevi için görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe camiasını yakından tanıyan Belözoğlu'nun yeniden takımın başına geçme ihtimali, teknik direktör arayışlarında dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

Daha önce Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinin ardından sarı-lacivertli kulüpte sportif direktörlük görevini üstlenmiş, 2020-2021 sezonunun son bölümünde ise takımın teknik sorumluluğunu yapmıştı.

Belözoğlu, Fenerbahçe'deki görevlerinin ardından Başakşehir ve Ankaragücü'nde de teknik direktörlük deneyimi yaşadı.

Sarı-lacivertli camiayı ve kulübün yapısını yakından tanıması, Belözoğlu'nun isminin yeniden gündeme gelmesinde öne çıkan unsurlar arasında değerlendiriliyor.

Fenerbahçe'den resmi açıklama bekleniyor

Sergio Conceiçao ile anlaşma sağlanamadığı ve Emre Belözoğlu ile görüşmelere başlandığı yönündeki iddiaların ardından gözler Fenerbahçe yönetimine çevrildi.

Teknik direktörlük görevi için henüz resmi bir anlaşma veya imza açıklaması yapılmazken sarı-lacivertli kulübün nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.