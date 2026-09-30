Kilis’te nitelikli dolandırıcılık iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışma, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü.

ÜÇ FARKLI YÖNTEM ÜZERİNDEN SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, kişilerin içinde bulunduğu zor koşullardan yararlanmak, kamu görevlileriyle ilişkileri bulunduğunu ileri sürmek ve belirli bir işi yaptırabilecekleri vaadiyle menfaat sağlamak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiası üzerinde duruldu.

Polisin çalışmasının ardından 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

5 ŞÜPHELİDEN 3’Ü CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adli süreç sonunda şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı. Soruşturmanın Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütüldüğü bildirildi.

KOM EKİPLERİ DAHA ÖNCE DE OPERASYON YAPMIŞTI

Kilis Emniyet Müdürlüğünün resmi kayıtlarına göre kentte Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından farklı suçlara yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Nisan 2026’da Kilis ve Gaziantep’te altın kaçakçılığına yönelik 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi yakalanmış, adli işlemlerin ardından 4 şüpheli tutuklanmış, 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Kilis’te Mayıs 2025’te gerçekleştirilen başka bir nitelikli dolandırıcılık operasyonunda ise internet üzerinden yüksek kazanç ve düşük faizli kredi vaadi, ürün satışı ve yasa dışı bahis bağlantılı para transferleri üzerinden vatandaşların zarara uğratıldığı iddiaları araştırılmıştı. Kilis ve Batman’daki eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 7’si tutuklanmıştı.